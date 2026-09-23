Marlon James y Douglas Stuart, de nuevo finalistas del premio Booker de Literatura

Guardar

Londres, 23 sep (EFE).- El escritor jamaicano Marlon James y el escocés Douglas Stuart están entre los seis finalistas del premio literario Booker 2026, tras ganarlo ya en 2015 y 2020, respectivamente, junto a la estadounidense Elizabeth Strout y los también británicos M. John Harrison, Luke Kennard y Rebecca Perry.

La lista, anunciada anoche por la organización, incluye 'The Disappearers', de James; 'John of John', de Stuart; 'The Things We Never Say', de Strout; 'The End of Everything', de Harrison; 'Black Bag', de Kennard, y 'May We Feed the King', de Perry.

PUBLICIDAD

James obtuvo el galardón en 2015 con 'A Brief History of Seven Killings', mientras que Stuart lo consiguió en 2020 con su novela debut 'Shuggie Bain'. Si alguno de los dos vuelve a ganar, sería el quinto autor en recibir el Booker en dos ocasiones, después de J.M. Coetzee, Peter Carey, Hilary Mantel y Margaret Atwood, indica el comunicado.

Strout, ganadora del Pulitzer en Estados Unidos, recibe su tercera nominación al premio con 'The Things We Never Say', sobre un profesor de instituto de Massachusetts que lleva una vida aparentemente cómoda pero guarda un secreto.

'The Disappearers', de James, se centra en un grupo de hombres gais en la Jamaica de los años ochenta, mientras que 'John of John', de Stuart, sigue a un joven que regresa a su hogar en la isla de Harris, en las Hébridas Exteriores.

PUBLICIDAD

Harrison, de 81 años, podría convertirse con 'The End of Everything', ambientada en una Gran Bretaña posapocalíptica, en el ganador de mayor edad en la historia del Booker, un récord que actualmente ostenta Margaret Atwood, que se impuso en 2019 con 'The Testaments' a los 79 años.

'May We Feed the King', de Perry, se centra en un rey medieval y una conservadora en un palacio histórico contemporáneo, y 'Black Bag', de Kennard, gira en torno a un actor sin dinero contratado para asistir a clases universitarias dentro de una bolsa negra, en un experimento psicológico.

PUBLICIDAD

La presidenta del jurado, la historiadora Mary Beard, dijo que las obras elegidas van "de lo hilarante a lo desconcertante" y "de lo extrañamente aterrador a lo alarmantemente doméstico", y apuntó que todas "hacen pensar".

Los seis títulos finalistas fueron elegidos entre un conjunto de trece preseleccionados, de una lista inicial de 163 candidaturas de varios países.

Fundado en 1969, el premio Booker reconoce obras de ficción de autores de cualquier nacionalidad, escritas en inglés y publicadas en el Reino Unido o Irlanda en el último año.

El ganador de este año -que sucederá a David Szalay, quien triunfó en 2025 con 'Flesh'- se anunciará el 9 de noviembre en una ceremonia en Londres y recibirá 50.000 libras (58.250 euros), con 2.500 libras (2.912,50 euros) para los finalistas. EFE

PUBLICIDAD