Los argentinos tienen una imagen positiva del 68,5 % del papa, quien visitará el país en noviembre

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Buenos Aires, 23 sep (EFE).- León XIV tiene una imagen positiva del 68,5 % en Argentina, país que el sumo pontífice visitará en noviembre próximo, de acuerdo con los resultados de una encuesta difundida este miércoles.

Según el sondeo, realizado por la firma Zuban Córdoba, el 68,5 % de los consultados dijo tener una imagen "buena" del papa, mientras que el 7,2 % afirmó que su imagen es "mala", el 9,7 % dijo no conocer a León XIV y el 14,6 % indicó no saber qué contestar.

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La imagen positiva escaló al 71,6 % entre los varones, mientras que se situó en el 65,9 % entre las mujeres.

El sondeo también revela que el máximo jerarca de la Iglesia católica tiene una mejor imagen positiva entre los mayores de sesenta años, que en un 74 % dijo tener una buena opinión del papa, seguido por el grupo de 31 a 45 años, donde la imagen buena es del 69,2 %.

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Entre los jóvenes de 16 a 30 años, León XIV tiene una imagen positiva del 59,6 % y una negativa del 16,4 %.

La encuesta fue realizada entre los pasados 16 y 19 de septiembre, a 2.000 personas de todo el país, con un nivel de confianza del 95 %, según la firma encuestadora.

Según confirmó este martes la Santa Sede, el papa llegará a Argentina el 8 de noviembre, procedente de Uruguay, y estará en el país hasta el 11 de noviembre, cuando partirá rumbo a Perú.

Con una agenda intensa de actividades, el santo padre celebrará una misa y compartirá una vigilia con jóvenes en Buenos Aires, visitará Córdoba (750 kilómetros al norte de la capital argentina) y cerrará su itinerario con una celebración eucarística en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina.

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