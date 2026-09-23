La 'era Klopp' comienza en Alemania con primeros signos de una revolución

Guardar

Berlín, 23 sep (EFE).- La era de Jürgen Klopp como seleccionador alemán comenzará este jueves, con un duelo ante Países Bajos que en Alemania es visto como un clásico, y ya desde antes del primer partido la convocatoria -o, mejor, la doble convocatoria, con dos listas para sendos compromisos- dio los primeros signos de que puede iniciarse una revolución dentro de la 'Mannschaft'.

La idea de Klopp de conocer y probar el mayor número de jugadores en las primeras jornadas de selecciones ha sido recibida con sorpresa. El exinternacional alemán Dietmar Hammann ha dicho que si el antecesor de Klopp, Julian Nagelsmann, hubiera tenido la misma idea la prensa deportiva lo hubiera destrozado.

PUBLICIDAD

Klopp, en cambio, ha llegado con un crédito que le permite aventurar ese tipo de experimentos, en busca de un equipo ideal sobre el que todavía hay muchas incógnitas. Sin duda, en algunos nombres de las dos listas hay continuidad pero otros abren la posibilidad de un revolcón radical, al menos a mediano plazo.

Sin embargo, si los primeros partidos no dan los resultados esperados la reacción puede ser fuerte. De Klopp se espera más intensidad en cada partido y también resultados.

Una cosa parece clara y es que el capitán Joshua Kimmich, convocado para el debut de Klopp contra Países Bajos y para el partido en casa contra Grecia, pero no para los siguientes partidos, jugará, como en el Bayern Múnich, en el centro del campo y no en el lateral derecho, como hizo habitualmente bajo la gestión de Nagelsmann.

PUBLICIDAD

Queda abierta la pregunta acerca de quien será el compañero de Kimmich en la sala de máquinas. Una posibilidad clara sería que fuera Aleksandr Pavlovic, que casi siempre está a su lado en el Bayern. Sin embargo, para los primeros partidos Pavlovic y Kimmich están en convocatorias distintas.

Es posible que para los dos primeros partidos Klopp ensaye con Felix Nmecha al lado de Kimmich y para los otros dos con Tom Bischof al lado de Pavlovic.

Adelante, la gran sorpresa es la ausencia de Deniz Undav en una lista de cuatro delanteros, dos en cada convocatoria. Klopp ha argumentado que se debe a que Undav ha tenido problemas en el arranque de la temporada y asegura haber hablado con él.

PUBLICIDAD

Sin embargo, muchos críticos han visto en su ausencia un signo de que Klopp no ve a Undav un jugador apropiado para el fútbol que él ha acostumbrado a jugar en sus anteriores equipos, el Borussia Dortmund y el Liverpool, basado en la presión alta.

De los cuatro delanteros convocados hay dos, Nick Woltemade y Kai Havertz, que ya han sido habituales en la selección. Otro, Jonathan Burkardt, que ha sido convocado esporádicamente y una absoluta novedad que es Younes Ebnoutalib.

En la portería destaca el regreso del exbarcelonista Marc André ter Stegen, de momento el número 1 para Klopp. Se quedó por fuera Oliver Baumann y el seleccionador dijo que en su lista quería un solo portero con dilatada experiencia y otros más jóvenes con proyección.

PUBLICIDAD

El único de los cinco porteros que aparece en las dos listas es Finn Dahmen que, como Alexander Nübel, Noah Atubolu y, sobre todo, Jonas Urbig, son ante todo una apuesta de futuro.

Urbig viene siendo preparado por el Bayern desde la temporada pasada para la sucesión de Manuel Neuer y, si finalmente es titular en el club bávaro, tendría todas las cartas para ser también titular en la selección.

Los cuatro partidos que vienen, en todo caso, decantarán muchas cosas. Los nuevos tendrán que mostrar si pueden imponerse para que se inicie una renovación y los veteranos deberán mostrar que todavía son necesarios. EFE