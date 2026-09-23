Gregorio: "Es un hito histórico que vayamos a conectar los tramos de muralla de El Salvador y El Charcón"

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El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha señalado que Talavera da un nuevo paso en la recuperación de su patrimonio histórico con el inicio de las obras vinculadas al 2% Cultural, que permitirán recuperar, conectar y hacer visitables los tramos de la muralla situados entre El Salvador y El Charcón.

Gregorio ha destacado la importancia de este momento para la ciudad "ya que por fin tenemos el replanteo del 2% Cultural de las murallas de Talavera".

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Además, ha calificado el comienzo de los trabajos como "un hito histórico para nuestra ciudad", al tratarse de una actuación que permitirá recuperar y redefinir la conexión entre dos espacios fundamentales del conjunto amurallado talaverano.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 2.591.653,53 euros, en el marco del programa del 2% Cultural del Ministerio, con una financiación estatal de 1.760.488,32 euros, equivalente al 70% de la actuación, mientras que el Ayuntamiento de Talavera aporta 777.496,06 euros, el 30% restante.

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Para el alcalde, esta intervención permitirá hacer realidad una actuación "largamente esperada y recuperar para los talaveranos un espacio de especial valor histórico y patrimonial".

"Es algo que jamás se había conseguido en Talavera", ha señalado Gregorio, que ha subrayado el "orgullo" que supone poder impulsar, desde el Gobierno municipal, una actuación que permitirá que "las murallas de Talavera vuelvan a ser ese símbolo con el que nos vamos a identificar todos".

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En este sentido, el alcalde ha destacado la dimensión de futuro del proyecto: "Vamos a conseguir que nuestros nietos se sientan orgullosos del trabajo que hemos realizado y que los visitantes vean que Talavera tiene uno de los patrimonios más ricos de toda Castilla-La Mancha".

PROYECTO

Los trabajos se centran en la recuperación y reconexión de los tramos de la muralla de El Salvador y El Charcón, con el objetivo de reforzar la continuidad del conjunto histórico y mejorar su aprovechamiento y visita.

La actuación supone una nueva fase en la estrategia de recuperación del patrimonio histórico de Talavera y permitirá poner en valor uno de los elementos más característicos de la identidad de la ciudad, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

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Con el inicio de las obras, Talavera avanza así en la recuperación de su recinto amurallado y en la consolidación de la muralla como uno de los grandes referentes patrimoniales, culturales y turísticos de la ciudad.

El Ayuntamiento continuará trabajando para que esta inversión contribuya no sólo a la conservación del patrimonio, sino también a su integración en la vida de la ciudad y a su disfrute por parte de las generaciones actuales y futuras.