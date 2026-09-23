EEUU invita a Putin al G20 de diciembre en Miami

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La Administración Trump ha invitado al presidente ruso, Vladimir Putin, a acudir a la próxima cumbre del G20, que tendrá lugar los próximos 14 y 15 de diciembre en la ciudad de Miami, según ha confirmado este miércoles el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

"El presidente (Trump) está dispuesto a dialogar y reunirse prácticamente con cualquiera. Es un hombre de negocios que se basa más en el sentido común que en la ortodoxia política. Para resolver problemas, hay que reunirse con personas con las que no estás de acuerdo o con las que puedas tener algún tipo de desacuerdo. Por eso hemos invitado al presidente Putin al G20", ha señalado en una rueda de prensa desde Nueva York, donde está teniendo lugar la 81ª edicicón de la Asamblea General de la ONU.

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Desde el país norteamericano ven esta invitación como una "oportunidad" para mediar en el conflicto en Ucrania, ha indicado Rubio, que ha confirmado que desde el Gobierno estadounidense también se han puesto en contacto con "otros líderes mundiales". "Esperamos que acepte la invitación", ha dicho sobre el mandatario ruso.

El secretario de Estado ha manifestado así que "si surge una oportunidad en diciembre, si hay otra ocasión para que (Trump y Putin) se reúnan y la reunión tiene un propósito, sería positivo", y ha asegurado que desde Washington siguen "abiertos al diálogo", si bien ha matizado que "lo ideal" se obtenga "un resultado, un desenlace" de ese encuentro.

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Este martes, el inquilino de la Casa Blanca apuntó a un posible encuentro con su par ruso en Miami, unas declaraciones que dio a los periodistas en presencia del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, poco antes de reunirse con este en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.

El dirigente ucraniano, por su parte, ha asegurado estar dispuesto a mantener un encuentro con Putin con ocasión de dicha cumbre en caso de que el mandatario ruso esté invitado y acuda.