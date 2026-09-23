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Corea del Sur asegura que Trump está "comprometido" con el diálogo con Corea del Norte

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Las autoridades de Corea del Sur han asegurado que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a mostrar su "compromiso" con el apoyo al diálogo con Corea del Norte durante una reunión con su homólogo surcoreano, Lee Jae Myung, en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas que está teniendo lugar en la localidad de Nueva York, en la que han abordado diversas cuestiones de interés común.

La reunión, de unos 30 minutos de duración, ha permitido a las partes hablar de la posible adquisición por parte de Seúl de submarinos de propulsión nuclear, los derechos para enriquecer uranio y reprocesar combustible nuclear, y la transferencia desde Washington del control operativo de las tropas surcoreanas, así como la cooperación en la construcción naval, tal y como ha informado el asesor de Seguridad Nacional, Wi Sung Lac.

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Así, ambos líderes han acogido con satisfacción los avances en los proyectos estratégicos bilaterales, según ha indicado Wi en declaraciones recogidas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Esta es la tercera cumbre entre Lee y Trump, pero es la primera que abordan la transferencia del llamado Control Operativo en Tiempo de Guerra (OPCON), que hace referencia al Mando de las Fuerzas Armadas surcoreanas durante un conflicto armado y que actualmente recae en manos del comandante estadounidense de las fuerzas combinadas.

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Según estas informaciones, los dos líderes han acordado mantener una comunicación estrecha para fomentar la reanudación del diálogo entre Corea del Norte y Estados Unidos, así como para garantizar el establecimiento de una paz duradera en la península de Corea.

La cumbre llega tras salir a la luz que Seúl ha decidido construir una central eléctrica de gas a gran escala en Texas como su primer proyecto de inversión en Estados Unidos, una medida que se enmarca en un aumento de las inversiones anunciado el año pasado como parte de un acuerdo conjunto.

Lee ha expresado reiteradamente su disposición a apoyar la reanudación del diálogo entre Corea del Norte y Estados Unidos y a aprovecharlo para fomentar una mejora de las relaciones intercoreanas, con el fin de sustituir finalmente la tregua que puso fin a la Guerra de Corea por un régimen de paz.

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