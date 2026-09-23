Al Shara arremete contra Israel y reivindica la soberanía sobre los Altos del Golán: "Seguirán siendo sirios"

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El presidente de Siria, Ahmed al Shara, ha arremetido este miércoles contra las autoridades israelíes, al que ha acusado de "seguir atacando el territorio sirio" y ha reivindicado la soberanía sobre los Altos del Golán, que se encuentran ocupados por Israel desde 1967, y ha afirmado que "seguirán siendo sirios".

Durante su discurso con motivo de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, que se está celebrando en la ciudad de Nueva York, Al Shara ha hecho hincapié en que "cualquier intento de violar la soberanía de Siria será detenido" y ha subrayado la importancia de la resolución 497 del Consejo de Seguridad de la ONU, que establece que la supuesta anexión anunciada por Israel de este territorio es nula y carece de efecto jurídico a nivel internacional.

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"Los Altos del Golán seguirá siendo un territorio sirio", ha recalcado el mandatario sirio, que ha dado las gracias a todos aquellos que "han acatado el Derecho Internacional y a todos aquellos que se abstienen a interpretar o reinterpretar dicha resolución, que está clara". "Pido a nuestros socios que se adhieran al Derecho Internacional y a esta resolución", ha dicho.

En este sentido, ha vuelto a acusar a Israel de seguir atacando el territorio sirio: "ha habido 500 ataques aéreos, más de 1.200 incursiones y 300 detenciones". "Pedimos la retirada de las fuerzas israelíes. Rechazamos los hechos consumados y las agresiones que socavan la paz y la seguridad. La paz y la seguridad están al alcance de quienes deseen mantenerlas. Son un derecho de todos", ha apuntado.

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Sobre la situación de los Altos del Golán, el presidente sirio recordó la víspera que durante un encuentro previo con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, bromeó sobre la posibilidad de darle a Israel el estado de Nueva Jersey.

"El presidente Trump se ha mantenido del lado de Siria, nos ha apoyado, y tomó la decisión histórica de levantar las sanciones; tengo una buena relación con él. Una vez le visité en la Casa Blanca y le hice una broma. Cuando dijo que los Altos del Golán son israelíes, le dije: ¿por qué no les das a los israelíes Nueva Jersey?", ha explicado.

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"No eres dueño de los Altos del Golán como para dárselos, pero sí de Nueva Jersey, y creo que es una zona llena de demócratas que no votan por Trump, así que se le podría ofrecer a los israelíes. Al menos es algo que posees, no como los Altos del Golán", dijo entonces, resumiendo el encuentro.

Así, insistió en que, "más allá de las bromas, la zona pertenece a su propio pueblo". "No será el presidente sirio, ni el estadounidense, ni ningún otro, el que los abandone y se lo regale a terceros", añadió.

EL DESARROLLO DE LA REGIÓN

Al Shara ha destacado que Siria ha logrado durante el último año "consolidar sus valores y su Estado de Derecho", al tiempo que ha señalado que "cualquier planificación del desarrollo de la región que no tenga en cuenta al país sería un plan fallido que acarrearía un alto precio".

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"Hace un año, desde aquí, representé a mi pueblo por primera vez en 60 años, recordando la victoria de nuestro pueblo. El año pasado les dije que Siria había vuelto. Ahora les digo que Siria está progresando, ha cesado la destrucción y el derramamiento de sangre, estamos en la senda de la reconstrucción y la recuperación", ha explicado.

"El país se ha unido, hemos controlado las armas, se han levantado las sanciones, han continuado los proyectos de reconstrucción, hemos puesto en marcha la lucha contra el narcotráfico... Hemos forjado alianzas, centrándonos principalmente en el futuro y bienestar de nuestro pueblo, contando con el libre albedrío de nuestro pueblo y nuestra independencia", ha añadido.

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Además, ha indicado que Siria "ha restablecido su condición en la comunidad internacional". "Antes se encontraba en tránsito en el mundo, hemos tendido puentes diplomáticos y hemos demostrado al mundo que la seguridad de la región tiene que empezar en Damasco. Creemos que la seguridad colectiva es nuestro deber", ha sostenido.

Al Shara ha incidido en la importancia de aplicar los tratados ya acordados y seguir adelante con la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado para lograr que Siria siga desarrollándose. "Ya no formamos parte de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo", ha afirmado.

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Sobre la situación interna, ha indicado que ya son unos 3,5 millones los refugiados y desplazados que han vuelto de manera segura a Siria y ha explicado que las autoridades "se centran en el retorno seguro y digno de todos ellos". "Hemos pasado de la crisis a la oportunidad".

"A lo largo de la historia se han librado muchas guerras, y lamentablemente nuestra región ha sido testigo de muchas de ellas. A veces prevalece la verdad y otras no. No toda la paz es justa, y la guerra nos enseña que la injusticia no dura para siempre", ha apostillado.

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