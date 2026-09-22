Los Yankees de Nueva York se preparan para afrontar la postemporada sin Aaron Judge

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Redacción Deportes, 22 sep (EFE)-. Los Yankees de Nueva York afrontarán previsiblemente una eventual Serie del Comodín de la Liga Americana ante los Medias Rojas de Boston sin su capitán, Aaron Judge, quien sufre una distensión de "grado moderado" en la pantorrilla derecha y tiene comprometida su presencia en el inicio de la postemporada.

El manager Aaron Boone confirmó este martes que el equipo trabaja con el escenario de no contar con Judge, aunque dejó abierta la posibilidad de acelerar su recuperación si la situación lo requiere.

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"Estamos planeando que no sea parte de eso", dijo Boone este martes. "Pero también estamos en una época del año en la que ... obviamente lo forzaríamos un poco si eso estuviera en juego. Pero falta una semana para eso. No lo espero, pero tampoco lo descarto".

Judge fue colocado el sábado en la lista de lesionados de 10 días, con efecto retroactivo al 17 de septiembre, después de sufrir la distensión durante la serie de la semana pasada contra los Mellizos de Minnesota.

El toletero recibió el lunes una inyección de plasma pobre en plaquetas y tendrá actividad limitada durante los próximos días.

"El par de días siguientes no habrá mucho: nada de correr, saltar, cosas así", indicó Boone.

Judge explicó que la lesión afecta al músculo sóleo de la pantorrilla derecha, una zona que considera especialmente importante para correr y batear.

"He lidiado con distensiones antes y de alguna manera he jugado con ellas, pero esta fue en un lugar diferente donde lo hizo un poco más difícil", comentó Judge.

Una distensión de grado 2 en la pantorrilla suele requerir entre tres y seis semanas de recuperación, un plazo que complica su presencia en el comienzo de los playoffs.

"Si él es capaz de jugar, entonces le daremos esa oportunidad", señaló Boone.

Judge, que ya se perdió buena parte del verano por una fractura en la costilla derecha, apenas disputó siete partidos desde su regreso en septiembre. En 66 encuentros esta campaña bateó .241/.360/.511, con 18 jonrones y 41 carreras impulsadas

Los Yankees ya aseguraron su boleto a los playoffs, pero una victoria de los Rays de Tampa Bay en cualquiera de los encuentros de la doble cartelera de este martes les permitiría conquistar el Este de la Liga Americana y el primer sembrado de la liga, lo que enviaría a Nueva York a disputar la Serie del Comodín.EFE

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