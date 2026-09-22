España pretende impulsar las negociaciones para mejorar la respuesta global ante pandemias

Guardar

Nueva York, 22 sep (EFE).- España está dispuesta a jugar un papel más activo con el fin de impulsar las negociaciones que permitan reforzar la arquitectura sanitaria internacional para hacer frente de manera más eficaz, solidaria y equitativa la respuesta ante futuras pandemias.

Se trata de un compromiso que expuso este martes el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la reunión que mantuvo en Nueva York con la presidenta de Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, con motivo de la presencia de ambos en la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

PUBLICIDAD

En esa reunión, Sánchez ratificó el pleno respaldo de España al Acuerdo sobre Pandemias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2025.

Asimismo, expresó el apoyo de España, en coordinación con la Unión Europea, a las negociaciones en curso para completar el anexo sobre Acceso a Patógenos y Participación en los Beneficios (PABS).

Mediante dicho anexo, se pretende garantizar que el intercambio de patógenos con potencial pandémico y de su información genética esté vinculado a un acceso justo y equitativo a los beneficios derivados de su utilización, incluidas las vacunas, los diagnósticos y los tratamientos.

PUBLICIDAD

Entre las reuniones de Sánchez con otros líderes en Nueva York en esta jornada, hubo otra con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en la que fuentes del Gobierno español informaron de que ambos expresaron su compromiso con el multilateralismo y con el refuerzo de las relaciones bilaterales.

También tenía previstos encuentros con el gobernador de California, el exprimer ministro de Australia y el presidente de Apple, alguno de ellas a la misma hora en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece una recepción a los jefes de delegación de los países presentes en Nueva York.

PUBLICIDAD

Sánchez fue invitado pero no acudirá, una decisión que su Gobierno justifica por motivos de agenda y niega que se deba a razones políticas. EFE

(Foto)(Vídeo)