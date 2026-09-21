Somalia mata a cuatro presuntos miembros de Al Shabaab en operaciones con "cooperación" internacional

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Las autoridades de Somalia han anunciado la muerte de cuatro presuntos miembros de Al Shabaab, entre ellos un "comandante" del grupo, vinculado a Al Qaeda, en nuevas operaciones lanzadas "en cooperación con socios internacionales" en la región de Shabelle Medio, situada al norte de la capital, del país, Mogadiscio.

La Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA, por sus siglas en inglés) ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que las operaciones fueron llevadas a cabo el domingo en las áreas de Guulane y Al Furqan, antes de agregar que el objetivo fue un grupo de miembros de Al Shabaab que había participado en una reunión en la primera de las zonas.

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"Entre los cuatro operativos neutralizados figura Omar Siyad Araaye, un comandante extremista responsable de hacer de enlace con uno de los clanes en Shabelle Medio, dos milicianos que conducían motocicletas para trasladar a los comandantes y un guardaespaldas", ha manifestado.

Así, ha recalcado que otros dos comandantes identificados como Abdulahi Alí Araaye y Abdi Daalane "escaparon por los pelos", antes de defender que estos ataques son parte de las operaciones de las fuerzas de seguridad "para desmantelar la cúpula y las redes" de Al Shabaab, socavando así "su capacidad de organizarse y ejecutar actos hostiles contra el pueblo somalí".

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El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han reforzado sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales --además de bombardeos por parte del Ejército de Estados Unidos--, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente somalí, Hasán Sheij Mohamud.