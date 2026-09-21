Irlanda multa a Google con 403 millones de euros por el tratamiento de datos de ubicación

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Dublín, 21 sep (EFE).- La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC, en inglés), uno de los principales reguladores del sector en la Unión Europea (UE), informó este lunes de que ha multado a Google con 403 millones de euros por irregularidades en el tratamiento de los datos de ubicación.

La DPC también señaló que ha ordenado al gigante tecnológico, que tiene su sede europea en Dublín, que adapte sus sistemas de procesado de datos al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) comunitario en un plazo de seis meses.

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La comisión explicó hoy que inició esta "investigación sobre Google Ireland Limited ('Google')" en febrero de 2020, a raíz de las denuncias presentadas por varias organizaciones europeas de defensa de los consumidores, entre ellas BEUC, "sobre el tratamiento de datos de ubicación" por parte de la compañía "en relación con determinados servicios y productos".

La DPC centró sus pesquisas en torno a tres funciones específicas de Google que infringieron el RGPD desde su entrada en vigor en mayo de 2018 hasta febrero de 2020: "Actividad en la Web y en Aplicaciones", "Historial de ubicaciones" y "Precisión de la ubicación".

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El subcomisario de la DPC, Graham Doyle, recordó en un comunicado que los datos de ubicación constituyen un tipo de información personal que se obtiene mediante el seguimiento de la localización y que permite inferir dónde se encuentra una persona, ya sea a partir de los propios datos recopilados o en combinación con otra información.

"Los datos de ubicación pueden aportar tanto beneficios como perjuicios a los individuos. Pueden mejorar considerablemente la utilidad de los servicios en línea, pero también pueden revelar una cantidad significativa de información sobre una persona, incluida información que es inherentemente privada", advirtió.

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Doyle insistió en que el RGPD proporciona un alto nivel de protección de los datos personales en todo el Espacio Económico Europeo (EEE) y exige que el tratamiento de los datos personales se lleve a cabo de manera lícita, justa y transparente.

"Como consecuencia de los incumplimientos de Google en este ámbito -prosiguió-, los usuarios podían no ser conscientes de que su ubicación estaba siendo utilizada, por ejemplo, para influir en ellos mediante anuncios o para inferir sus intereses, y podían perder el control sobre sus datos personales".

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El subcomisario agregó que la conservación de los datos de ubicación de los usuarios "durante más tiempo del necesario" agravó esta "pérdida de control". EFE