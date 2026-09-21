Agencias

Fallece la mujer a la que su pareja intentó estrangular en la capital la pasada semana

Imagen IGLI2RU7LBHGRMKT4GJ66VOKQY
Guardar

La mujer que resultó herida el pasado miércoles a raíz de que su pareja intentara estrangularla en una vivienda en Málaga capital, tras lo que el hombre se suicidó, ha fallecido.

La víctima se encontraba ingresada en la UCI de un centro hospitalario de la capital y, según ha podido saber Europa Press, ha fallecido este lunes.

PUBLICIDAD

Los hechos sucedieron en la zona de Pinares de San Antón de la capital malagueña sobre las 18,00 horas del miércoles. Fue la hija de ambos la que llamó a Emergencias 112 Andalucía para avisar de que su padre estaba intentando estrangular a su madre.

En ese momento, emergencias movilizó a los servicios sanitarios y a la Policía Nacional. A la mujer se le practicó la RCP y pudo ser reanimada y trasladada al hospital, donde ha permanecido ingresada en la UCI hasta su fallecimiento.

PUBLICIDAD

También se le prestó atención sanitaria al hombre, pero ya había fallecido tras ahorcarse con unas bridas. Ni la víctima ni el supuesto agresor estaban registrados en el Sistema Viogén.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Société Générale aspira a elevar su rentabilidad al 14% y reducir un 2% sus costes, con recortes de plantilla

Société Générale aspira a elevar su rentabilidad al 14% y reducir un 2% sus costes, con recortes de plantilla

Francia considera "real y documentada" la amenaza de guerra híbrida rusa

Infobae

El brote de ébola en RDC roza el umbral de los 3.700 muertos, con cerca de 7.700 casos confirmados

El brote de ébola en RDC roza el umbral de los 3.700 muertos, con cerca de 7.700 casos confirmados

La Convención Mundial de Manufactura (WMC) 2026 se inaugura en Hefei, Anhui

Infobae

Condenados a penas de hasta 18 años de prisión cinco excomandantes del Ejército por la ley marcial

Condenados a penas de hasta 18 años de prisión cinco excomandantes del Ejército por la ley marcial