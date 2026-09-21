Fallece la mujer a la que su pareja intentó estrangular en la capital la pasada semana

Guardar

La mujer que resultó herida el pasado miércoles a raíz de que su pareja intentara estrangularla en una vivienda en Málaga capital, tras lo que el hombre se suicidó, ha fallecido.

La víctima se encontraba ingresada en la UCI de un centro hospitalario de la capital y, según ha podido saber Europa Press, ha fallecido este lunes.

PUBLICIDAD

Los hechos sucedieron en la zona de Pinares de San Antón de la capital malagueña sobre las 18,00 horas del miércoles. Fue la hija de ambos la que llamó a Emergencias 112 Andalucía para avisar de que su padre estaba intentando estrangular a su madre.

En ese momento, emergencias movilizó a los servicios sanitarios y a la Policía Nacional. A la mujer se le practicó la RCP y pudo ser reanimada y trasladada al hospital, donde ha permanecido ingresada en la UCI hasta su fallecimiento.

PUBLICIDAD

También se le prestó atención sanitaria al hombre, pero ya había fallecido tras ahorcarse con unas bridas. Ni la víctima ni el supuesto agresor estaban registrados en el Sistema Viogén.