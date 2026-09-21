La frecuencia de viaje en Latinoamérica sube un 32% y se consolida como motor emisor mundial, según Civitatis

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La frecuencia de viajes en Latinoamérica experimentó un crecimiento del 32,5% durante 2025, una cifra que más que duplica el incremento registrado en el mercado español (+14,1%), según el informe 'Latinoamérica, nuevo motor del turismo global', elaborado por la plataforma Civitatis a partir de datos propios y del estudio sectorial de Arival y Phocuswright.

Por mercados, Brasil concentra los viajeros con mayor frecuencia de la región, con un 30% que realiza cuatro o más viajes al año, frente al 21% de Argentina y el 19% de México.

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En cuanto a las pernoctaciones, tanto argentinos como brasileños registran las estancias más prolongadas, oscilando entre ocho y nueve noches por viaje.

El análisis destaca que el 68% de los viajeros latinoamericanos prioriza el criterio de selección y la reputación de la plataforma al reservar una experiencia turística, situándolo por encima de factores como la facilidad idiomática (64%) o las promociones web (58%).

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Asimismo, el 60% determina su destino final en función de la oferta de actividades disponibles, dedicando más del 60% del tiempo de estancia a las mismas, muy por encima del 34% que ocupa el alojamiento o el 6% del transporte aéreo.

USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA COMPRA

En relación con los nuevos hábitos digitales, el 70% de los usuarios de la región utiliza herramientas de Inteligencia Artificial en las fases iniciales de inspiración y planificación del viaje, cifra que alcanza el 80% en los menores de 35 años.

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Sin embargo, el informe señala una brecha en la fase de transacción: solo el 12% recurre a la IA para efectuar la reserva final de las actividades, segmento en el que el 77% de los viajeros se decanta por el reconocimiento de marca y el 72% por las valoraciones y reseñas de otros usuarios.

Por países, la compañía identifica pautas específicas de consumo: el viajero mexicano demanda de forma prioritaria actividades guiadas en español; el mercado brasileño requiere canales omnicanal para completar la compra; y la demanda en Argentina se encuentra estrechamente vinculada a las facilidades de financiación en cuotas.

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