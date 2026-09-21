21/09/2026 SGAE rinde homenaje a Josefina Molina con un ciclo de películas y coloquios en Madrid. La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) a través de Fundación SGAE, recuerda el legado de Josefina Molina, directora y guionista, con un ciclo de películas y coloquios en Madrid. SOCIEDAD SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE)

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La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) a través de Fundación SGAE, recuerda el legado de Josefina Molina, directora y guionista, con un ciclo de películas y coloquios en Madrid.

Así, cerca de una decena de profesionales del audiovisual participarán en coloquios para homenajear a Molina --fallecida el pasado 30 de mayo a los 89 años--. Además se proyectará una selección de sus trabajos para cine y televisión del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2026, en la Sala Berlanga.

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'Homenaje a Josefina Molina' recorrerá dos décadas de su trayectoria cinematográfica, desde su ópera prima, 'Vera, un cuento cruel', hasta su último largometraje, 'La Lola se va a los puertos', con títulos como 'Esquilache' y el documental 'Función de noche'.

El ciclo recuperará también parte de su trabajo para televisión con 'Camino de perfección', primer episodio de la serie 'Teresa de Jesús', y 'Lope de Vega', perteneciente a 'Paisajes con figuras'.

En los coloquios participarán Fernando Méndez-Leite, Inés París, Manuel Gutiérrez Aragón, José Carlos Plaza, Fernando Lara, Natalia Martínez Pérez y Francisco Zurián, entre otros.