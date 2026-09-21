El brent cae más de 3 %, hasta los 100 dólares, a la espera de avances entre EEUU-Irán

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Londres, 21 sep (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en noviembre bajó este lunes un 3,40 %, hasta situarse en los 100,34 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres ante el optimismo de los inversores de que se retomen las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió hoy 3,53 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, en comparación al precio de liquidación de la sesión anterior, correspondiente al pasado viernes, cuando registró 103,87 dólares. EFE

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