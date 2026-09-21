Mariah Carey anuncia una gira navideña por el Reino Unido y Malta

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Londres, 21 sep (EFE).- La artista estadounidense Mariah Carey anunció este lunes una serie de conciertos en varias ciudades del Reino Unido y de Malta como parte de su gira navideña 'Christmastime', entre finales de noviembre y principios de diciembre.

En una publicación en redes sociales, Carey dijo esta mañana: "¡Mi gira Christmastime llega al Reino Unido y Malta! No puedo esperar para celebrarlo con todos vosotros".

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La cantante, de 57 años, conocida popularmente como 'La Reina de la Navidad' gracias a su exitoso villancico 'All I Want For Christmas Is You', actuará el próximo 27 de noviembre en Birmingham (centro de Inglaterra), el 30 de noviembre en Londres y el 2 de diciembre en Mánchester (noroeste inglés).

Además de su paso por el territorio británico, Carey incluirá una parada en la isla mediterránea de Malta, donde ofrecerá un único espectáculo el 8 de diciembre.

Las entradas para los conciertos saldrán a la venta este viernes 25 de septiembre.

Estas fechas se unen a las anunciadas previamente en Brasil, con dos conciertos previstos en Sao Paulo y Río de Janeiro a finales de noviembre.

Los conciertos llegan casi una década después de su última gira navideña 'All I Want For Christmas Is You', que la llevó por recintos del Reino Unido y Europa en 2018. El año pasado, Carey optó por hacer una residencia de conciertos en Las Vegas (EE.UU.). EFE

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