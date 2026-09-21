La Reina Sofía reaparece radiante en Sevilla con el combo infalible más favorecedor

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Después de disfrutar de sus tradicionales vacaciones en Palma de Mallorca en un verano marcado por la discreción y especialmente complicado por ser el primero tras el fallecimiento de su hermana la Princesa Irene de Grecia, la Reina Sofía ha retomado con fuerza sus compromisos institucionales. A pesar de que su reaparición pública se produjo el pasado 9 de septiembre en Oslo -cuando acudió con los Reyes Felipe y Letizia al funeral de Estado del Rey Harald de Noruega- ha sido este lunes cuando la Emérita ha retomado su agenda oficial en una semana que se presenta especialmente intensa y refleja su fortaleza a punto de cumplir 88 años.

Lo ha hecho en Sevilla, hasta donde se ha desplazado para presidir la inauguración del Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas. del que ostenta la presidencia de Honor, y que se ha celebrado este 21 de septiembre por la mañana en el Centro Virgen de los Reyes de la capidal andaluza. Un acto en el que, de lo más sonriente y cercana, ha vuelto a dar una lección de elegancia sin renunciar a su característico estilo sobrio y sin estridencias, escogiendo un conjunto de blazer en un rojo vibrante con cierre de un solo botón y pantalón recto en blanco, que ha combinado con top al tono, botines de ante beige, y varios collares de abalorios, además de un broche plateado con forma de flor en la solapa.

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No será su único acto de la jornada, ya que esta misma tarde asistirá en el Real Alcázar de Sevilla al concierto 'Recuerdos al compás', una iniciativa para promover el flamenco como terapia activa en pacientes con enfermedades neurodegenerativas, con las que Doña Sofía está especialmente comprometida desde hace años.

Será el jueves cuando la abuela de la Princesa Leonor aterrice en Nueva Orleans (Estados Unidos) -donde estará hasta el próximo domingo- para acudir a diferentes actos relacionados con el III Simposio 'America&Spain250: Spain and the American Revolution along the Mississippi River', organizado por el Queen Sofia Spanish Institute y la Historic New Orleans Collection, en colaboración con la Fundación Reina Sofía y la Fundación Ramón Areces, y que ofrecerá una visión detallada del importante papel social y cultural de la Luisiana española en la Revolución Americana.

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Una vuelta que confirma su importancia dentro de la Familia Real, y que coindice con la reciente visita del Rey Juan Carlos a Sanxenxo -la sexta de este año, aunque una vez más no se ha producido un reencuentro entre los Eméritos- y su viaje a Francia para recibir este domingo el premio literario Saint-Simon por sus memorias, 'Reconciliación', arropado por la infanta Elena y su sobrina María Zurita.