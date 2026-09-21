Los desplazados en Yemen por el recrudecimiento del conflicto llegan casi a los 130.000

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Ginebra, 21 sep (EFE).- Un total de 129.438 personas de 21.573 familias se han visto obligadas a dejar sus hogares en siete provincias (gobernaciones) del oeste de Yemen en medio de la actual ofensiva hutí y el recrudecimiento del conflicto, informó este lunes la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM).

La gobernación de Taiz, uno de los principales escenarios de combates, es la que registra un mayor número de desplazados (73.494), seguida de Lahj (33.828), Adén (8.946) y Hudeida, con 8.244. detalló la agencia en un comunicado.

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"Las comunidades de acogida están compartiendo lo poco que tienen, pero no pueden hacerlo solas. Necesitamos apoyo ahora, tanto para las personas que han huido como para quienes las están acogiendo", agregó la OIM.

Junto a este desplazamiento interno, al menos 3.106 personas han cruzado el mar Rojo desde Yemen hasta Yibuti como refugiados, y en el país africano están siendo asistidas por la OIM y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

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En las últimas semanas se han intensificado los combates entre los hutíes, respaldados por Irán, y el Gobierno yemení, apoyado por Arabia Saudí, especialmente a lo largo de la costa occidental, donde las fuerzas rebeldes hutíes han logrado avances fulgurantes.

Los hutíes han informado de repetidos ataques aéreos saudíes, al tiempo que han reivindicado ataques contra objetivos militares y energéticos saudíes en represalia. EFE