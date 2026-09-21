Las fuerzas Peshmerga del Kurdistán iraquí se unifican en medio de desarme de milicias

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Bagdad, 21 sep (EFE).- El Gobierno del Kurdistán iraquí anunció este lunes la unificación de las fuerzas Peshmerga, las unidades militares kurdas que históricamente han estado divididas en dos facciones afiliadas a los principales partidos políticos de la región, en medio del proceso de desarme de las milicias en todo Irak.

"El proceso de unificación de los Peshmerga ha concluido hoy. Felicito al pueblo y a los Peshmerga por este logro y esta organización. Es el resultado de la voluntad nacional y de un plan basado en enfoques tanto académicos como prácticos", dijo en rueda de prensa el ministro de Asuntos Peshmerga kurdo, Shorsh Ismail Haji.

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En este sentido, recordó que las operaciones de las fuerzas unificadas Peshmerga "no se limitan" al Kurdistán, sino que "también contribuyen a la seguridad y la estabilidad de Irak".

Los Peshmerga (que en kurdo significa "los que desafían a la muerte") han permanecido divididas desde el establecimiento del Gobierno kurdoiraquí en la década de 1990 entre los dos principales rivales políticos: el Partido Democrático del Kurdistán (PDK) y la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK).

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Asimismo, tuvieron un papel destacado durante la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI), que entre 2014 y 2017 controló amplias zonas del norte de Irak, y recibieron mucho apoyo por parte de Estados Unidos y de la coalición internacional antiyihadista que intervino en el país.

De hecho, esta unificación se produce en un momento clave marcado por la retirada de las fuerzas extranjeras de la coalición internacional, programada para el próximo día 30 de septiembre, y del proceso de desarme de decenas de milicias de distinto signo que también lucharon contra EI y se consolidaron posteriormente.

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Bagdad está encontrando resistencia de algunas de las milicias, principalmente las aliadas de Irán que han intervenido en la actual guerra en Oriente Medio en favor de Teherán, que entre sus exigencias -más allá de la salida de las tropas extranjeras- figura el desarme de grupos armados kurdos.

Durante la ceremonia del anuncio de la inauguración, el presidente de la región semiautónoma, Nechirvan Barzani, afirmó que este paso "garantizará que ninguna fuerza Peshmerga quede fuera del ministerio y que se integre al sistema de defensa nacional de Irak".

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En un marco más amplio, el Gobierno de Irak pretende consolidar el monopolio de las armas en todo el país, azotado por décadas de conflicto y de inestabilidad que han dejado en manos de civiles y de facciones alrededor de 6 millones de armas no registradas. EFE