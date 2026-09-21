Fedea ve mejoras en la sostenibilidad de las pensiones pero alerta de proyecciones "excesivamente optimistas"

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La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha elaborado un estudio en el que constata una mejora en la sostenibilidad estructural del sistema público de pensiones en España tras las reformas de 2021 y 2023, orientadas a reforzar los ingresos y a aumentar la edad efectiva de jubilación.

No obstante, el informe advierte de que estos resultados deben interpretarse "con mucha cautela" al estar supeditados a hipótesis macroeconómicas y demográficas que considera "excesivamente optimistas".

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Estas hipótesis y supuestos calificados de "excesivamente optimistas" por Fedea fueron aportados por el Gobierno de España a la Comisión Europea para elaborar sus proyecciones dentro del marco del Ageing Report 2024.

El Ageing Report 2024 es un informe económico sobre el envejecimiento de la población, de carácter trienal, elaborado y publicado conjuntamente por la Comisión Europea y el Grupo de Trabajo sobre el Envejecimiento del Comité de Política Económica de la Unión Europea.

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Su objetivo principal es evaluar el impacto presupuestario y económico a largo plazo del envejecimiento de la población en todos los Estados miembros de la Unión Europea.

El documento de trabajo de Fedea, elaborado por los investigadores de las Universidades de Valencia y Extremadura José Enrique Devesa, Inmaculada Domínguez, Borja Encinas y Robert Meneu, propone un nuevo indicador de sostenibilidad económica, financiera y actuarial construido a partir de los datos oficiales del Ageing Report 2024.

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A diferencia del tradicional equilibrio contable anual entre ingresos y gastos, este indicador compara el valor de las prestaciones esperadas con el de las cotizaciones realizadas por una cohorte a lo largo de su ciclo vital.

En el análisis específico para España, el indicador estructural proyectado muestra una clara tendencia hacia la mejora a largo plazo, reflejando que las medidas orientadas a reforzar los ingresos y a aumentar la edad efectiva de jubilación tendrían un impacto positivo en una relación más equilibrada entre cotizaciones y pensiones.

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En concreto, los investigadores sitúan a España a la cabeza de la sostenibilidad estructural en un análisis comparativo frente a Alemania, Francia, Países Bajos y Suecia.

Entrando en detalle, el indicador estructural proyectado muestra una clara tendencia hacia la mejora, pasando de un valor de 1,34 en 2022 a situarse en el 0,90 en el horizonte de 2050 (por debajo de 1 el sistema avanza hacia la sostenibilidad).

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En el contexto comparativo con los otros cuatro países analizados, España es la nación en la que más se reduce este indicador (-0,44 puntos), seguida de Suecia (-0,20), Países Bajos (-0,07), Francia (-0,06) y Alemania (-0,02).

Según explican los académicos, este avance responde al impacto dinámico del refuerzo de los ingresos y la extensión de la vida laboral incorporados en las reformas recientes.

No obstante, los investigadores remarcan que existe una "aparente discrepancia" entre esta mejora estructural y el indicador de equilibrio financiero tradicional, el cual refleja que la llegada a la jubilación de la generación del 'baby-boom' provocará un aumento del déficit del sistema de 2,5 puntos del PIB entre 2022 y 2050 (el sexto mayor incremento de la Unión Europea).

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HIPÓTESIS "SOBREESTIMADAS"

Pese a la evolución favorable del nuevo indicador, el estudio subraya que la magnitud real de la mejora dependerá de que se cumplan las proyecciones aportadas por España para el Ageing Report 2024, las cuales ven irrealistas en varios ámbitos.

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En concreto, los autores apuntan a un aumento "excesivo" proyectado para la tasa de actividad de los mayores de 55 años, lo que a su juicio repercute en una mayor edad de jubilación efectiva y en carreras laborales más largas de lo esperable.

Asimismo, califican de "sorprendente y drástica" la reducción proyectada en la tasa de reemplazo (generosidad) de las nuevas pensiones, al considerar que se está sobrevalorando el efecto de que la base máxima de cotización vaya a crecer hasta 2050 por encima de la pensión máxima.

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"De cumplirse las proyecciones del Ageing Report, el sistema de pensiones español avanzaría hacia la sostenibilidad desde el punto de vista económico, financiero y actuarial, aunque ello no evitaría un deterioro del equilibrio financiero durante el periodo analizado", concluyen los investigadores, subrayando que la efectividad de las reformas sobre el diseño del sistema depende de que se confirmen unos supuestos de partida altamente optimistas.