La brecha salarial entre mujeres y en hombres en el sector salud europeo se sitúa en el 28%, según un informe de la OMS

Guardar

La brecha salarial mensual entre mujeres y en hombres en el sector salud europeo se sitúa en el 28 por ciento de manera desfavorable para ellas, según ha corroborado un informe elaborado por expertos de la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa.

El trabajo, que abarca 43 países, muestra que las mujeres representan casi el 77 por ciento de la fuerza laboral sanitaria y asistencial. Sin embargo, también expone que ganan un 19 por ciento menos por hora que los hombres en un contexto en el que, además, la brecha salarial se amplía considerablemente a medida que aumentan los ingresos.

PUBLICIDAD

"Las mujeres constituyen la mayoría del personal que mantiene en funcionamiento los sistemas sanitarios europeos, pero cobran menos que sus compañeros varones, una brecha que se agrava a lo largo de toda una vida laboral", ha resumido la directora de la División de Sistemas de Salud de la Oficina Regional de la OMS para Europa, la doctora Natasha Azzopardi Muscat.

A su juicio, "esto se traduce en pensiones más bajas, menor seguridad económica en la vejez y un mayor riesgo de pobreza para las mujeres que han dedicado su vida laboral al cuidado de los demás". "No es casualidad, ni tiene que ver con la cualificación", ha explicado, para añadir que "a las mujeres se les paga menos por el mismo trabajo y se las descarta para puestos mejor remunerados".

PUBLICIDAD

En este sentido, el informe indica que en los puestos con menor remuneración, las mujeres ganan aproximadamente un 2 por ciento menos que los hombres por hora, pero en los que es mayor, la brecha alcanza casi el 23 por ciento. "En teoría, la formación y la experiencia de las mujeres les permitirían ganar un poco más que los hombres en los puestos mejor pagados, pero en la práctica ganan menos", señala.

MÁS PRESENCIA FEMENINA EN PUESTOS DIRECTIVOS QUE EN OTRAS ÁREAS PRODUCTIVAS

Aunque los puestos directivos en el sector sanitario y asistencial están ocupados por un porcentaje mayor de mujeres que en otros segmentos productivos, reportan salarios más bajos, con 22 euros por hora de media, frente a los 24,7 euros en otros ámbitos. Así, cuanto mayor es la presencia femenina en un puesto del sector, menor tiende a ser su remuneración, independientemente de las habilidades o responsabilidades que requiera.

PUBLICIDAD

"La mayor parte de esta brecha no se debe a que las mujeres trabajen menos horas, sean más jóvenes o trabajen en diferentes áreas del sector", ha sostenido Muscat, que ha asegurado que ello "se debe a cómo el sector valora el trabajo de las mujeres". "La edad, la educación, las horas de trabajo y el empleo en el sector público frente al privado solo ayudan a explicar una parte de ello", ha declarado.

De hecho, el estudio ajusta los cuatro factores y muestra que la brecha salarial por hora se reduce al 6 por ciento, y la mensual, al 10 por ciento. Por tanto, la restante no se explica por ningún indicador de los datos y es peor en la parte superior de la escala salarial, donde representa casi la totalidad de la diferencia entre lo que ganan las mujeres y los hombres.

PUBLICIDAD

"La desigualdad salarial en un sector de este tamaño afecta a la contratación, la retención de personal y la cantidad de mujeres que alcanzan puestos de alta dirección y liderazgo, con repercusiones en los sistemas de salud que dependen de ellas", concluye la investigación, ante lo que el área europea de la OMS ha hecho un llamamiento a que los Estados miembro conviertan en obligatoria la elaboración de los informes sobre la brecha salarial de género, los cuales no deben ceñirse solo a la edad y el sector.

Además, aboga por reforzar la legislación sobre igualdad salarial y respaldarla con una aplicación y un control efectivos; eliminar las barreras estructurales, como la limitada tutoría y las expectativas desiguales en materia de cuidados; y revalorizar el trabajo en el ámbito de la salud y la atención sanitaria.

PUBLICIDAD

"No se trata de un problema complicado de solucionar, sino de una cuestión de voluntad", ha subrayado Muscat, que ha afirmado que son requeribles "transparencia, aplicación de la ley y eliminación de las barreras que impiden a las mujeres acceder a puestos de alta dirección".