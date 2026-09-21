Hablamos con Alejandro, hijo de Ivonne Reyes y Pepe Navarro, sobre su nuevo negocio de hostelería

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Tras varios años luchando para cumplir su sueño de triunfar como actor, Alejandro Reyes ha decidido emprender un nuevo negocio mientras espera su gran oportunidad en el mundo de la interpretación y ha abierto un local de comida mexicana en el centro de Madrid junto a varios amigos y socios. Lejos de limitarse al papel de empresario, el hijo de Ivonne Reyes y Pepe Navarro está completamente volcado en su nueva faceta de hostelero y, además de gestionar la taquería, trabaja como camarero atendiendo a los clientes, sirve las mesas e incluso se mete en la cocina cuando es necesario.

A pesar de que en un primer momento ha querido llevar este nuevo proyecto con discreción lejos de los focos, Europa Press ha sido testigo de lo bien que se desenvuelve el joven, de 26 años, en el restaurante, y tal y como muestran las siguientes imágenes no solo pasa comandas y lleva la bandeja, sino que además se encarga de animar al personal sumándose a los mariachis que ha contratado para amenizar a sus clientes, cantando y bailando al ritmo de 'Cielito lindo'.

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"Estamos muy contentos, 'Bien Perro' se trata de pasáselo chido, que es una expresión mexicana es como decir 'qué guay' en español. Te tomas unos tequilitas y ya como pues ya pinche a tomarse unos taquitos, porque el taco vale un euro, vente güey, vente. Así que nada muy bien muy contento" ha expresado con una gran sonrisa que refleja lo encantado que está con este nuevo proyecto profesional a pesar de que no tenga nada que ver con el mundo de la interpretación.

"Al final así empieza todo empresario y sobre todo en hostelería. Sobre todo estar pendiente, para toda la gente que quiere empezar a emprender al principio es un poco complicado y tienes que ser constante y estar concentrado, pero todo al final acaba saliendo y bueno, estamos en ello gracias a Dios, se está llenando mucho, está viendo mucha gente, y a la gente le gusta, repite" ha comentado orgulloso, revelando que "yo quería tener un restaurante mexicano desde hace tiempo muchísimo tiempo porque la hostelería es uno de mis hobbies y al final encajas las piezas..."

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Ambicioso, Alejandro ha confesado que si todo sale bien su intención es "en un futuro seguir abriendo franquicias y que la marca siga creciendo. Mi labor es estar aquí 24/ esa es mi función; 24/7 con mis horarios obviamente y cuando hay que echar una mano pues apretar, coger los platos y servir. No pasa nada. También he estado en cocina, echando una mano porque también me gusta cocinar, es una forma también de pasármelo bien y tener la mente en lo que realmente quiero, que es afinar la hostelería con ganas".

De ahí que tenga claro que a pesar de la fama de sus padres, él no es un nepo baby (ahora que el término está tan de moda por Julia Janeiro). "A mí no me ayudan, yo me lo he currado. A mí me han enseñado a hacer eso, currar y ya está y no pasa nada, currar porque al final yo es lo que digo, un actor curra de todo y trabaja en Zara, trabaja en un bar, trabaja en un tal, trabaja en no se donde... y es así, la vida es así, no pasa nada y si eres hijo de y tienes una ayuda pues aprovéchala también" ha afirmado rotundo.

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Hablando de Ivonne, Alejandro nos ha contado que "va mejor" de la grave lesión en la pierna que la obligó a abandonar 'Supervivientes 2026' hace unos meses: "Poco a poco, y bueno, pues fue un poco desafortunado. Pero está con su rehabilitación y con fuerza también, ella es muy persistente a la hora de... Es muy resiliente. Ella me ha enseñado que si te caes 1 te levantas 51... me ha enseñado que hay que intentar ser lo mejor en todo".

Y a pesar de que su relación con Pepe Navarro -que sigue negando que sea su padre biológico- es completamente nula, el actor no ha dudado en abrirle las puertas de su negocio para que vaya a probar sus tacos. Eso sí, ¡con una condición! que pague lo que consuma. "Es un cliente más, aquí que venga a gastar todo el mundo. Aquí lo importante es que gaste, como si viene fulanito, pepita, Pepa Pig, quien quiera. Bien Perro es una marca donde todo el mundo está invitado. Con que se pague, porque si no no hay comida" ha zanjado entre risas.

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