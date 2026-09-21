La Sociedad Española de Diabetes insta a consolidar la educación terapéutica como una prestación estructural del SNS

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La coordinadora del Grupo de Trabajo de Educación Terapéutica de la Sociedad Española de Diabetes (SED), Silvia Rodríguez, ha instado a consolidar la educación terapéutica como una prestación estructural del Sistema Nacional de Salud (SNS), con recursos, tiempo asistencial y reconocimiento profesional adecuados, a fin de que todos los pacientes de diabetes tengan acceso a ella.

Rodríguez, enfermera especializada en diabetes del Hospital Universitari Mútua Terrassa de Barcelona, ha aseverado en el marco del las 'I Jornadas de Educación Terapéutica en Diabebtes de la SED' que la educación terapéutica es "una de las grandes asignaturas pendientes" en el abordaje de la diabetes en España.

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La experta ha puesto en valor el papel de la educación terapéutica en un momento de revolución terapéutica, gracias a la llegada de nuevos fármacos, sensores de monitorización continua de glucosa, sistemas híbridos de asa cerrada o dispositivos inteligentes para la administración de insulina, que están mejorando la calidad de vida de los pacientes.

"La educación terapéutica no es un añadido, sino una parte esencial del tratamiento. Sin ella, ni los fármacos más avanzados ni las tecnologías más sofisticadas alcanzan su verdadero potencial", ha explicado Rodríguez, quien ha recordado que "educar es tratar, es proporcionar habilidades, confianza y herramientas para la toma de decisiones diaria".

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DESIGUALDADES

Sin embargo, ha advertido de que existen desigualdades en el acceso a programas de este tipo que, según el estudio 'ASENET-es', impulsado por el Grupo de Educación Terapéutica de la SED, se presentan tanto en la formación como en la implantación de programas estructurados y el acceso a estos recursos entre distintos ámbitos asistenciales y territorios.

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En este punto, Rodríguez ha señalado que se evidencian importantes disparidades entre la atención hospitalaria y la Atención Primaria (AP) en aspectos como la formación específica de los profesionales, el desarrollo de programas estructurados de educación terapéutica, la incorporación de nuevas tecnologías o la implantación de figuras de enfermería de práctica avanzada, a lo que se suma la falta de un marco común de formación, acreditación y reconocimiento profesional.

Según ha aseverado, todo ello "genera una atención heterogénea y dificulta la equidad en todo el Sistema Nacional de Salud", una situación que ha reclamado cambiar. "Invertir en educación terapéutica no es un coste; es una inversión en salud, autonomía de las personas con diabetes y sostenibilidad del sistema sanitario", ha subrayado.

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Durante las 'I Jornadas de Educación Terapéutica en Diabetes' de la SED, se ha abordado el impacto emocional de la diabetes, el miedo a la hipoglucemia, el acompañamiento psicológico, la alimentación en las fases iniciales de la enfermedad y el manejo práctico de las tecnologías más innovadoras aplicadas al tratamiento, incluyendo sensores de glucosa, 'smartpens' y sistemas híbridos de asa cerrada.

Como han explicado los especialistas, la educación terapéutica va más allá de aprender a utilizar un sensor o una bomba de insulina. Su objetivo es dotar a las personas con diabetes de herramientas para comprender su enfermedad, interpretar la información que proporcionan las nuevas tecnologías, tomar decisiones fundamentadas sobre su tratamiento y consolidar hábitos saludables relacionados con la alimentación, la actividad física, el descanso o el bienestar emocional.

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