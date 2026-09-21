El partido del Kremlin logra la elección de todos los gobernadores regionales que presentó

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Moscú, 21 sep (EFE).- El partido del Kremlin, Rusia Unida, ha logrado la elección de sus nueve gobernadores que concurrieron en los comicios regionales celebrados de viernes a domingo, según informaron este lunes las autoridades electorales rusas.

Los gobernadores en funciones de las regiones fronterizas de Bélgorod, Alexandr Shuváev; y Briansk, Yegor Kovalchuk; además de Tver, Vitali Koroliov, refrendaron sus cargos con el 65,97 %, el 76,05 % y 69,69 % de los votos, respectivamente, según datos de la Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia.

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El jefe de la república de Mordovia, Artiom Zdunov, logró su reelección con el 77,74 % de los votos, mientras que el temido líder chechen, Ramzam Kadírov, acusado de dirigir la región con puño de hierro, se refrendó en el cargo con un apoyo récord de 99,85 %.

El actual gobernador de la región de Penza, Oleg Mélnichenko, se impuso con el 70,89 % de los votos, mientras que Vladislav Jovalig venció en la república siberiana de Tuva con el 90,95 %.

Todos ellos son miembros del partido gobernante, siendo la única excepción el gobernador actual de la región de Uliánovsk, Alexéi Russkij, postulado por el Partido Comunista de Rusia, que logró el 76,65 % de los votos.

Además de las elecciones directas, los parlamentos de las repúblicas norcaucásicas de Osetia del Norte-Alania y Karachevo-Cherkesia eligieron a sus respectivos gobernadores del partido del Kremlin. En Osetia del Norte fue refrendado Serguéi Meniáilo, quien ya ocupaba el cargo en funciones, mientras que en Karachevo-Cherkesia fue reelegido por unanimidad el actual gobernador, Rashid Temrezov.

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Las elecciones de los gobernadores tuvieron lugar en el marco de los comicios legislativos que se extendieron del 18 al 20 de septiembre y en los que Rusia Unida revalidó la mayoría constitucional en la Duma, en el mejor resultado de su historia pese a los problemas sociales y económicos relacionados con los cuatro años y medio de guerra en Ucrania. EFE