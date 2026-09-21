El ECDC refuerza su presencia en República Democrática del Congo para contribuir a la respuesta frente al ébola

Guardar

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha informado este lunes de que va a reforzar su presencia en República Democrática del Congo (RDC) con dos epidemiólogos que viajarán esta semana al país para seguir contribuyendo a la respuesta frente al brote de ébola.

Así lo ha decidido "ante la gravedad de la situación" en RDC, donde los dos nuevos expertos permitirán reforzar la vigilancia y la respuesta general al brote, según ha detallado la directora del ECDC, Pamela Rendi-Wagner.

PUBLICIDAD

El organismo europeo ha precisado que el riesgo de importación a la Unión Europea/Espacio Económico Europeo (UE/EEE) desde la zona del brote "sigue siendo muy bajo" y, aunque es "posible" en casos esporádicos, es "improbable" que se produzcan múltiples importaciones independientes, incluso en un escenario "pesimista" en el que el número de casos continúe aumentando en las regiones afectadas.

Desde el inicio del brote en mayo, el ECDC ha desplegado expertos en RDC para apoyar a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC África). En junio, el centro europeo lideró una evaluación de los controles de salida en los aeropuertos de la República Democrática del Congo y Uganda, y también ha desplegado expertos en Sudán del Sur.

PUBLICIDAD

El despliegue de esta semana se realiza bajo el liderazgo del Ministerio de Salud de RDC y la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como con la coordinación del Grupo de Trabajo de Salud de la UE.

Para ayudar a mejorar la preparación de los Estados miembros de la UE, el ECDC ha elaborado una lista de verificación práctica para que las autoridades nacionales revisen sus procedimientos internos y fortalezcan la preparación de sus sistemas, garantizando así una respuesta rápida y eficaz en caso de necesidad.

PUBLICIDAD

Asimismo, el ECDC ha publicado directrices de evaluación de riesgos para apoyar a las autoridades de salud pública tras la identificación de un caso de ébola durante o después de un vuelo, consejos sobre medidas de prevención y control de infecciones y orientación y recursos para laboratorios.