China felicita a Rusia por sus "exitosas" parlamentarias: "Los resultados reflejan la voluntad popular"

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El Gobierno de China ha felicitado este lunes a Rusia por sus "exitosas" elecciones parlamentarias, celebradas durante los últimos días y en las que se ha impuesto Rusia Unida, el partido del presidente, Vladimir Putin, al tiempo que ha destacado que "los resultados reflejan la voluntad popular".

"China felicita a Rusia por las exitosas elecciones a la Duma Estatal", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, quien ha subrayado que "los resultados reflejan la voluntad del pueblo ruso".

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"China apoya firmemente su elección independiente y está preparada para trabajar con Rusia para avanzar en las relaciones bilaterales", ha señalado, en la primera reacción desde Pekín a las legislativas rusas, según ha recogido el diario chino 'Global Times'.

Rusia Unida se ha impuesto en las elecciones a la Cámara Baja con un 57,86% de los votos, aventajando en más de 40 puntos de distancia de la siguiente formación y renovando así su mayoría constitucional, según el resultado oficial publicado por la Comisión Electoral Central (CEC) rusa y correspondiente al 90,43% del escrutinio.

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Por detrás del partido de Putin se sitúa el Partido Comunista de la Federación Rusa con un 13,84% de votos, según los datos de la CEC. En tercera posición se sitúa el Partido Democrático Liberal (8,9%), seguido de Gente Nueva (7,94%) y de Una Rusia Justa que, con apenas un 4,95% de los votos, se queda fuera de la Duma.