EAU envía productos paraguayos a Colombia como parte de paquete de ayuda tras terremoto

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Asunción, 21 sep (EFE).- Emiratos Árabes Unidos (EAU) envió a Colombia seis cargamentos de productos paraguayos, como parte de un paquete de ayudas por 10 millones de dólares anunciado tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país suramericano en agosto pasado, informaron fuentes estatales de Paraguay.

La Agencia de Información Paraguaya (IP) dio a conocer este lunes que la ayuda consta de más de 700 palets de productos como "alimentos, artículos de higiene y productos de limpieza", que fueron "seleccionados de acuerdo con las necesidades identificadas por las autoridades colombianas".

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El mismo reporte afirma que EAU adquirió los productos en Paraguay a través de su Embajada en Asunción.

Por su parte, el Ministerio de Industria y Comercio informó la víspera que Paraguay acompañó la iniciativa "con la logística para la recepción, consolidación y despacho de la carga", cuyo traslado comenzó el domingo.

"Agradecemos el gesto de los EAU de elegir productos paraguayos para su respuesta humanitaria a la hermana República de Colombia", dijo en un video el viceministro paraguayo de Comercio y Servicios, Alberto Sborovsky.

Colombia sufrió el pasado 10 de agosto un terremoto de magnitud 7,4 que dejó una de las peores emergencias de la historia reciente del país con al menos 335 fallecidos y 4.516 heridos, según el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), divulgado el último sábado.

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Ese terremoto tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y fue el más fuerte registrado en Colombia en lo que va del siglo XXI. Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), durante las semanas posteriores se contabilizaron unas 300 réplicas.EFE