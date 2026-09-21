Ceuta condena la agresión a la diputada Julia Ferreras y comprende el "cansancio": "La violencia no es la alternativa"

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El Gobierno de Ceuta ha condenado la agresión sufrida este domingo por la diputada de la Asamblea Julia Alejandra Ferreras durante los incidentes registrados en las inmediaciones del Puerto y, aunque "comprende" el cansancio de los ceutíes por la situación derivada de la entrada masiva de migrantes, ha resaltado que "la violencia no es la alternativa".

Tanto la Ciudad Autónoma como la Delegación del Gobierno en Ceuta han condenado el ataque sufrido por la diputada, después de que un grupo de manifestantes zarandeara el vehículo en el que viajaba junto a otras personas, según su formación política, Ceuta Ya!, al confundirlas con integrantes del colectivo navarro Negu Gorriak/Derecho a Techo.

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En sendos comunicados, ambas instituciones han trasladado su solidaridad y apoyo a la parlamentaria y al resto de afectados, al tiempo que han rechazado cualquier forma de violencia como respuesta a la situación que atraviesa la ciudad.

El Gobierno de la Ciudad ha asegurado comprender el "cansancio", la "preocupación", la "indignación" e incluso la "frustración" que sienten muchos ceutíes ante las circunstancias actuales, así como que existan situaciones que puedan percibirse como "provocaciones". Ha defendido el derecho de los ciudadanos a manifestarse y reclamar soluciones para Ceuta.

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No obstante, el Ejecutivo local ha advertido de que existe "una línea que nunca debemos cruzar" y ha subrayado que "la violencia no es una alternativa". "Ninguna causa, por legítima que sea; ninguna reivindicación, por justa que resulte; y ninguna provocación pueden justificar una agresión", ha señalado.

El Gobierno autonómico ha reiterado que seguirá defendiendo los intereses de la ciudad y reclamando respuestas ante las distintas administraciones, aunque ha insistido en que debe hacerse "desde la ley, el respeto y la convivencia".

"La violencia no fortalece nuestras reivindicaciones; las debilita", ha remarcado la Ciudad, que ha hecho un llamamiento a mantener la calma y a canalizar cualquier malestar por las vías democráticas. "Ceuta se defiende con firmeza, con unidad y dentro de la ley", concluye el comunicado.

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LA CONVIVENCIA ES SEÑA DE IDENTIDAD DE CEUTA

Por su parte, la Delegación del Gobierno ha expresado su "más rotunda condena" ante la agresión sufrida por Ferreras, cuyo vehículo fue, según ha indicado, "apedreado y golpeado" por varias personas concentradas en las inmediaciones del puerto.

La institución ha recalcado que, con independencia de las causas o motivaciones que lleven a la ciudadanía a movilizarse, la violencia "no puede constituir en ningún caso una forma legítima de expresión ni de protesta".

Ha recordado que el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación, amparados por el ordenamiento jurídico, es incompatible con cualquier agresión contra personas o bienes y ha defendido la convivencia como uno de los principales valores de la ciudad.

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"La convivencia ha sido, y debe seguir siendo, la seña de identidad que define a Ceuta", ha destacado la Delegación, que ha señalado que la ciudad se ha construido sobre el respeto mutuo, la pluralidad y el entendimiento.