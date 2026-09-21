Albares reclama desde la ONU que la UE asuma el "papel fundamental" de Ceuta y Melilla

Guardar

Nueva York, 21 sep (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, reclamó este lunes ante el inicio del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que la Unión Europea sea consciente del "papel fundamental" que deben tener Ceuta y Melilla.

Albares hizo esa consideración en una breve declaración antes de participar en la reunión que mantuvieron en Nueva York los ministros de Exteriores de los países de la Unión Europea con motivo de su participación en la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas.

PUBLICIDAD

Para el jefe de la diplomacia española, Europa debe reivindicar el multilateralismo y el derecho internacional y tiene que hablar a favor de la paz en todos los escenarios.

Así, se refirió en concreto a la "guerra de agresión rusa en Ucrania, la guerra perpetua que se extiende por Oriente Medio en Gaza, Cisjordania, el Líbano" y la necesidad de recuperar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

PUBLICIDAD

Además, consideró que Europa debe estar abierta a nuevas alianzas y pidió contar con países que comparten los valores de la UE como Australia, Japón, Corea del Sur o India.

De la misma forma, hizo hincapié en que Europa tiene también amenazas híbridas cada vez más presentes en las fronteras terrestres del este.

Pero también precisó que las hay en la frontera terrestre del sur, y fue en ese contexto en el que subrayó que "Ceuta y Melilla deben desempeñar un papel fundamental para la Unión Europea"

Eso es algo que recordó que ya viene exigiendo España y que dijo que iba a reiterar de nuevo en la reunión de este lunes en Nueva York.

Una petición en medio de la crisis migratoria que sigue sufriendo Ceuta tras la entrada masiva de personas a finales de julio desde Marruecos. EFE