Abogados de familia instan al Congreso a suprimir la obligatoriedad de los Medios Adecuados de Solución de Controversias

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La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) insta a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a respaldar este martes la proposición de ley del PNV que busca suprimir la exigencia de acudir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en los procedimientos judiciales de familia donde se vean afectados menores de edad.

Los abogados de familia han denunciado ante el Defensor del Pueblo y ante los partidos los "retrasos que está generando la obligatoriedad de los MASC antes de interponer una demanda en el juzgado".

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Según señalan los abogados de familia, antes de la entrada en vigor de dicha ley, los procesos de familia contaban con herramientas procesales para dar una "respuesta rápida a situaciones de alta conflictividad entre los progenitores". De este modo, se daba una respuesta provisional sobre quién se queda en la vivienda, cómo se organiza la custodia de los hijos o sobre la pensión alimenticia mientras se resuelve el divorcio o la separación.

Si bien, la AEAFA advierte de que, desde la aprobación de la norma, los plazos que exige para cumplir con el requisito de procedibilidad "alargan el proceso y conducen en muchas ocasiones a la pérdida de la plaza en el centro escolar, el viaje programado, el agravamiento de una enfermedad o fomentan el secuestro del menor por parte de uno de los progenitores".

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"Miles de niños y niñas de este país y sus familias están pendientes de una decisión que afecta a cuestiones vitales de sus vidas, como la fijación de la pensión de alimentos o la posibilidad de ver a su padre y a su madre. No podemos fallarles. En esta cuestión, los partidos políticos deben actuar con sentido común y dejar a un lado sus rivalidades", ha subrayado la presidenta de la AEAFA.

Desde la AEAFA reiteran su "postura favorable" a los MASC pero precisan que en los litigios de familia existen cuestiones urgentes --vinculadas a los derechos alimenticios, de vivienda y de relación con los progenitores-- que exigen una respuesta rápida por parte de los tribunales para proteger eficazmente el interés superior del menor.

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De prosperar la iniciativa, se llevará a cabo la reforma de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia en el Servicio Público de Justicia.

Así, según la AEAFA, ya no será preciso acudir a un medio adecuado de solución de controversias en casos como la interposición de una demanda ejecutiva, la demanda de exequátur o la interposición de una demanda de separación, divorcio y nulidad matrimonial o demanda de medidas paternofiliales, cuando en dichos procedimientos se soliciten, entre otras medidas, las que afecten a derechos de los menores.

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