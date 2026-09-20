(Crónica) El Manchester City se asienta como líder y el Liverpool se acerca a la zona alta

Guardar

El Manchester City ha batido por 5-3 al Sunderland AFC en la jornada 5 en la Premier League inglesa, asentándose como líder de la tabla liguera durante un domingo donde el Liverpool FC ha ganado por 0-1 en su visita al AFC Bournemouth para acercarse a la zona alta tras el empate (1-1) entre Fulham FC y Manchester United.

En el Etihad Stadium, Enzo Fernández marcó para el Manchester City en el 9' una falta lateral y Brian Brobbey empató tres minutos más tarde definiendo con clase tras asistencia rasa de Enzo Le Fee. Rayan Cherki hizo el 2-1 a la media hora con un derechazo cruzado a ras de suelo tras un barullo y Brobbey repitió gol en el 33' después de una triangulación.

PUBLICIDAD

Entonces apareció Antoine Semenyo para volver a adelantar al equipo local poco antes del descanso, cazando un balón suelto en el área rival, y ya en la segunda mitad logrando el 4-2 culminando un ataque rado con un zurdazo potente. Brobbey completó su amargo 'hat-trick' con el 4-3 en el 59' y Erling Haaland selló la 'manita' de los 'cityzens' en el 81'.

Este triunfo situó a los pupilos de Enzo Maresca con 15 puntos en la cima de la clasificación liguera, aprovechando la derrota en la víspera del Arsenal (12 pts.). En posiciones más retrasadas, concretamente sexto aunque en un pelotón de cuatro equipos con nueve puntos, va el Liverpool tras ganar con gol de Alexander Isak en su visita al Vitality Stadium.

PUBLICIDAD

Del resto de partidos dominicales, destacó el tropiezo del Manchester United en su visita a Craven Cottage. Lisandro Martínez protagonizó un autogol en el 63' después de un rechace de su portero y Matheus Cunha en el minuto 89 rescató el empate para los 'diablos rojos' con un disparo raso de diestra desde lejos y que por el camino tocó en un adversario.