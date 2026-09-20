El Real España anuncia al español Juan Ignacio Martínez como su nuevo entrenador

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Tegucigalpa, 20 sep (EFE).- El Real España hondureño anunció oficialmente este domingo la contratación del entrenador español Juan Ignacio Martínez, a quien le dio la bienvenida en sus redes sociales.

"Les damos la bienvenida a La Máquina y les deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa", indicó el Real España, que el sábado asumió el liderato del torneo hondureño Apertura al vencer por 1-0 al Motagua, en la octava jornada de la competición.

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Martínez, quien ya llegó a San Pedro Sula, sede del Real España, en el norte de Honduras, tendrá como asistente técnico a Juan Manuel Guerrero y como preparador físico a Jorge López.

"Confiamos en que su experiencia, liderazgo y capacidad profesional, contribuirán al cumplimiento de los objetivos deportivos de nuestra institución", subraya el mensaje de bienvenida al nuevo cuerpo técnico del Real España, uno de los cuatro mejores equipos de Honduras, junto con Motagua, vigente campeón; Olimpia y Marathón.

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Martínez ha dirigido en el fútbol español a equipos como Alicante, Orihuela, Torrevieja, Mar Menor, Cartagena, Alcoyano, Salamanca, Albacete, Cartagena y Levante.

También dirigió a los clubes Real Valladolid, Almería y Real Zaragoza.

Su carrera también le ha llevado a dirigir en China, Irán y Kuwait.

El nuevo timonel del Real España será presentado el lunes a sus jugadores, a los que en parte ya vio jugar el sábado contra el Motagua.

Martínez sustituirá en el banquillo del Real España a Mauro Reyes, quien dirigió temporalmente el club desde agosto, luego del retiro del costarricense Jeaustin Campos. EFE