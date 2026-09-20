República Dominicana vence a Egipto y se clasifica al Grupo Mundial I de la Copa Davis

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Santo Domingo, 20 sep (EFE).- República Dominicana logró este fin de semana el ascenso al Grupo Mundial I de la Copa Davis tras vencer a Egipto por 3-1, en partidos disputados como local en Santiago de los Caballeros (norte).

Los dominicanos consiguieron un parcial de 2-0 el viernes, gracias a las victorias de Roberto Cid (1340 en el escalafón de la ATP) frente a Amr Elsayed (587) por 6-3 y 6-2, y de la estrella quisqueyana Nick Hardt (273), quien ganó a Karim Mabrouk (1432) 6-2 y 6-3.

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El sábado la serie se complicó para los dominicanos con la derrota en dobles de Peter Bertran y Hardt frente a Omar Kandil y Mabrouk (7-6, 3-6, 4-6).

Tras esta derrota, Hardt selló la clasificación para la República Domincana al vencer a Kandil (1626) por 6-2 y 6-1.

Con esta victoria frente a Egipto, República Dominicana logró su ascenso en al Grupo Mundial I, categoría en la que disputará sus próximos partidos de la Copa Davis en febrero de 2027.

"La meta era ascender y lo logramos", indicó Hardt en declaraciones a los medios.

Asimismo, los tenistas dominicanos agradecieron el apoyo del público local. EFE