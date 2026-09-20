Valladolid se convierte en capital del vino digital y premia a sus mejores influencers

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Valladolid, 19 sep (EFE).- Diez copas de vino plateadas se han entregado este sábado en el evento Vino Influencers World Awards de Castilla y León, donde creadores de contenido han recibido premios a las historias que mejor explican y difunden el vino.

Cerca de quinientas personas de treinta y cuatro países han asistido en Valladolid a la tercera edición de esta gala en la que se ha premiado el contenido más original dirigido a consumidores, bodegas y posibles nuevas audiencias.

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La complejidad del vino ha transformado los premios en diez categorías tan diversas como los influencers que mejor educan acerca del vino, quienes transmiten consejos más útiles a las bodegas o aquellos que muestran distintos rincones del mundo a través del líquido rosado.

Las copas plateadas han recaído, en sus diferentes categorías, en los influencers Emmanuel Trono, de Italia, Kafka Mazariegos y Andre Baader, de Georgia, David Dellago, de Suiza, Karen Gampel, de Estados Unidos, Brenda Baltierra y Samuel Cepeda, de México, Sheila Estefanía González, Carlos Alba y Pablo Tejeira, de España y Gleybson Andrade, de Brasil.

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El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León, Alberto Díaz Pico, ha cerrado la entrega de premios agradeciendo la labor de los influencers por exportar con su contenido una "manera de entender la vida" y el turismo en esta comunidad.

"Mucha gente decide viajar cuando ven su contenido en redes sociales, por eso ustedes son más que influencers, son prescriptores y embajadores de nuestros territorios del vino", ha asegurado Díez Pico.

El consejero ha celebrado que Valladolid se haya convertido en los últimos días en "capital del vino digital" y ha invitado a los profesionales a conocer esta autonomía a través de sus vinos, "unos de los mejores del mundo".