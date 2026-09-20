EEUU mata a cuatro personas en un ataque militar contra una narcolancha en el Caribe

Guardar

El Ejército de Estados Unidos ha informado este domingo de un ataque ejecutado contra una embarcación en aguas del mar Caribe, en el marco de una operación antiterrorista que se ha saldado con cuatro víctimas mortales.

"Bajo la dirección del Mando Sur del Ejército (SOUTHCOM), las fuerzas de la Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM, por sus siglas en inglés) han ejecutado un golpe letal y cinético contra una embarcación rápida que operaba a lo largo de rutas establecidas de narcotráfico en el Caribe", ha anunciado el propio SOUTHCOM en redes.

PUBLICIDAD

En relación, el Ejército ha citado "información de inteligencia" que habría confirmado la relación entre la embarcación y su participación activa en el narcotráfico.

"Inteligencia confirmada ha revelado la participación activa de la embarcación en el narcotráfico. La operación mató a cuatro narco-terroristas", ha matizado el comunicado.