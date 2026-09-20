Jovic vence a Stearns y gana por segunda vez el Abierto de Guadalajara

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Guadalajara (México), 19 sep (EFE).- La estadounidense Iva Jovic, número 16 en la clasificación de la WTA y segunda favorita, se proclamó por segunda vez consecutiva campeona del Abierto de Guadalajara al vencer este sábado en la final a su compatriota Peyton Stearns con parciales de 6-4 y 6-2.

Jovic, que en la semifinal eliminó a la española Cristina Bucsa, no tuvo problemas para imponerse a Stearns, quien ha sido la sorpresa del torneo.

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En el primer set, Stearns, número 60 del mundo, tuvo un inicio consistente apoyada en su efectivo primer servicio, que mantuvo la paridad ante una serena Jovic.

Peyton mantuvo el pulso y exigió a la campeona con su fuerte derecha desde el fondo de la cancha. Iva, como es su costumbre, aguantó a pesar del desgaste físico al que fue exigida hasta el 4-4.

Stearns perdió los nervios en el noveno juego luego de una doble falta que abrió el camino para que Jovic consiguiera el quiebre y luego venciera 6-4 con su servicio.

Peyton no se recuperó del descontrol y abrió el segundo set con problemas en su saque que le fue roto en el primer juego y permitió a la ahora campeona ponerse arriba 2-0 con su servicio.

Jovic fue más consistente, volvió a romper el saque de su rival en el séptimo juego para colocarse 5-2 y culminó su obra 6-2 con un saque contundente.

De tal manera, es la primera que se corona campeona dos veces seguidas en este certamen.

El Abierto de Tenis de Guadalajara llegó en 2026 a su séptima edición, sobre superficie dura, y repartió una bolsa superior a 1,2 millones de dólares.