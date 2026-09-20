Agencias

Muere ahogado un hombre de 38 años en Pájara (Fuerteventura)

20/09/2026 Sucesos.- Muere ahogado un hombre de 38 años en Pájara (Fuerteventura). Un hombre de 38 años ha muerto ahogado este domingo en la playa de Garcey, en el municipio de Pájara (Fuerteventura), tras haber sido rescatado. SOCIEDAD 112 CANARIAS
20/09/2026 Sucesos.- Muere ahogado un hombre de 38 años en Pájara (Fuerteventura). Un hombre de 38 años ha muerto ahogado este domingo en la playa de Garcey, en el municipio de Pájara (Fuerteventura), tras haber sido rescatado. SOCIEDAD 112 CANARIAS
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Un hombre de 38 años ha muerto ahogado este domingo en la playa de Garcey, en el municipio de Pájara (Fuerteventura), tras haber sido rescatado.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias ha recibido alas 19.10 horas una llamada alertando sobre una persona en apuros en el mar. Agentes de la Guardia Civil y la Policía Local rescataron al afectado del agua, que ha sido atendido por el Servicio de Urgencias Canario.

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Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. En el momento inicial de la asistencia, el hombre presentaba signos de ahogamiento y parada cardiorrespiratoria. Tras practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar sin resultado, los sanitarios han confirmado el fallecimiento.

En el operativo han participado también Salvamento Marítimo y los Bomberos de Pájara, cuyos efectivos se han desplazado al lugar del incidente tanto con recursos aéreos como medios terrestres y han colaborado en el dispositivo de emergencias.

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