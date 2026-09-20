Raphinha entra en el territorio de Messi y Cristiano

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Madrid, 20 sep (EFE).- Raphinha, atacante del Barcelona, mantuvo su fulgurante inicio de temporada con un triplete frente al Sevilla que elevó su cuenta hasta los doce goles en siete jornadas, los mismos que firmó Lionel Messi en el arranque de la campaña 2011-12 y sólo uno menos que el récord establecido por Cristiano Ronaldo en la 2014-15.

El brasileño, volvió a ser el gran protagonista del Barcelona y se quedó a un paso de los trece tantos que consiguió Cristiano durante las siete primeras jornadas de aquella Liga. Un ritmo casi inédito al que Raphinha intentará dar continuidad después del parón internacional.

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Por detrás, Sergio Camello alcanzó los siete goles gracias al tanto que rescató un punto para el Rayo Vallecano frente a Osasuna. El delantero rayista se instaló en el segundo escalón de la tabla, a la altura de Kylian Mbappé, que se quedó seco en la derrota del Real Madrid ante el Atlético.

Precisamente en El Sadar, Ante Budimir celebró una cifra redonda con una acción a la altura de la efeméride. El delantero croata marcó de 'semi-chilena' su gol número 100 en Primera División y llegó a los cinco esta temporada antes de que Camello estableciera el definitivo empate.

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También alcanzó los cinco Fer Niño, autor de un doblete en la victoria del Elche sobre el Espanyol. Jonathan David, que marcó uno de los tantos del Atlético de Madrid en el derbi frente al Real Madrid, sumó su tercera diana del curso.

Hasta los dos goles avanzaron Álex Grimaldo, que transformó un penalti en el derbi; Pablo Durán, con un doblete para el Celta frente al Racing; el bético 'Cucho' Hernández; los jugadores del Villarreal Alberto Moleiro y Georges Mikautadze, que marcaron frente al Levante; Iván Romero, que anotó para el cuadro granota en ese mismo encuentro; y Ander Barrenetxea, que apuntilló al Valencia con el tanto de la victoria de la Real Sociedad en el tiempo añadido (2-3).

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La séptima jornada también dejó once goleadores que estrenaron su cuenta. Antonio Rüdiger lo hizo para el Real Madrid frente al Atlético; Iván Azón dio al Getafe la victoria ante el Málaga (1-0); Youssouf Fofana marcó el único tanto del Sevilla contra el Barcelona; y Carlos Soler, de penalti, dio la victoria a la Real Sociedad en Mestalla (1-2).

Miguel Román, Ilaix Moriba y Hugo González, este último también desde los once metros, inauguraron su casillero en la goleada del Celta al Racing; Germán Valera lo hizo con el Elche ante el Espanyol; Diego Villares con el Deportivo frente al Betis; Ayoze Pérez con el Villarreal ante el Levante; y Aaron Mayol con el Valencia frente a la Real Sociedad.

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-- Clasificación tras la séptima jornada:

- Con 12 goles: Raphinha (BRA) (3p).

- Con 7 goles: Lamine Yamal (1p); Sergio Camello (Rayo Vallecano); y Kylian Mbappé (FRA) (1p) (Real Madrid).

- Con 6 goles: Roberto Fernández (Espanyol); y Yassir Zabiri (MAR) (Racing).

- Con 5 goles: Pierre-Emerick Aubameyang (GAB) (Deportivo de La Coruña); Fer Niño (Elche); y Ante Budimir (1p) (CRO) (Osasuna).

- Con 4 goles: Lucas Boyé (ARG) (Alavés); Alex Baena (Atlético Madrid); y Fermín López (Barcelona).

- Con 3 goles: Mariano Díaz (DOM) (Alavés); Jonathan David (CAN) (Atlético de Madrid); Roger Brugué (Levante); Jude Bellingham (ING) (Real Madrid); Luka Sucic (CRO) (Real Sociedad); y Pape Gueye (1p) (SEN) (Villarreal).

- Con 2 goles: Robert Navarro (Athletic Club); Giuliano Simeone (ARG), Alejandro Grimaldo (2p) y Kang in Lee (KOR)(Atlético de Madrid); Karim Adeyemi (ALE) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL), Rodrigo Riquelme (Betis); Pablo Durán (Celta); Iván Romero (Levante); Álvaro García (Rayo Vallecano); Carlos Espí (Real Madrid); Ander Barrenetxea (Real Sociedad); Miguel Sierra (Sevilla); Nicolás Pépé (CIV), Alberto Moleiro, Georges Mikataudze (1p) (GEO) y Gerard Moreno (1p) (Villarreal).

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- Con 1 gol: Pablo Ibáñez, Ville Koski (FIN), Nahuel Tenaglia (ARG) y Mikel Rodríguez (Alavés); Ohian Sancet, Iñaki Williams, Nico Williams, Aitor Paredes, Alex Berenguer (Athletic Club); Marc Pubill, Robin Le Normand y Ademola Lookman (NIG) (Atlético Madrid); Joao Cancelo (POR), Gabriel Jesus (BRA), Pedri González y Xavi Espart (Barcelona); Troy Parrott (IRL), Pablo García, Marc Bartra, Abde Ezzalzouli (MAR) y Natan (BRA) (Betis); Iago Aspas, Ferrán Jutglá, Ilaix Moriba (GUI), Hugo González (1p) Miguel Román y Carl Starfelt (SWE) (Celta); Zakaria Eddahchouri (NED), Diego Villares y Luismi Cruz (Deportivo de La Coruña); Marc Aguado, Facundo Buonanotte (1p) (ARG), Aboubakar Sangaré, Abiel Osorio (ARG), Germán Valera y Thomas Lemar (FRA) (Elche); Tyrhys Dolan (ING), Marcos Fernández y Cala (Espanyol); Martín Satriano (URU), Ramón Terrats, Iván Azón y Enes Unal (TUR) (Getafe); Adrián de la Fuente 'Dela', Enzo Bardeli (FRA) y Jon Ander Olasagasti (Levante); Adrián Niño, Carlos Dotor y Chupe (1p) (Málaga); Kike Barja (Osasuna); Sergio Canales, Maguette Gueye (SEN), Andrés García (1p), Pablo García y Sergio Martínez (Racing de Santander); Adriá Pedrosa y Andrei Ratiu (Rayo Vallecano); Vinícius (BRA), Antonio Rüdiger (ALE), Álvaro Carreras y Arda Güler (TUR) (Real Madrid); Yangel Herrera (VEN), Job Ochieng (KEN), Carlos Soler (1p), Orri Oskarsson (ISL) (Real Sociedad); Lucas Stassin (BEL), Jon Guridi (1p), Oso, Chidera Ejuke (NIG), Peque (1p), Youssouf Fofana (FRA), Issac Romero y Juan Iglesias (Sevilla); Umar Sadiq (NIG), Aaron Mayol y Luis Rioja (Valencia); y Ayoze Pérez (Villarreal).

- En propia puerta: Alfonso Herrero (Málaga, contra el Real Madrid); Javi Guerra (Valencia, contra el Deportivo); Mouctar Diakhaby (GIN) (Valencia, contra el Deportivo); Florian Lejeune (Rayo, contra Barcelona); Adama Traoré (Deportivo, contra el Villarreal); Matías Dituro (ARG) (Elche, contra el Real Madrid); Asier Villalibre (Racing, contra el Barcelona); Víctor Chust (Elche, contra el Espanyol); y Luken Beitia (Real Sociedad, contra el Valencia).

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