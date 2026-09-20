Oblak: “Si fue expulsión nuestra contra el Villarreal, la de Huijsen también ha sido”

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Madrid, 20 sep (EFE).- Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, lamentó este domingo, tras el triunfo contra el Real Madrid por 2-1, el gol encajado al final, porque su equipo dio “vida” al conjunto blanco “en los últimos minutos”, y consideró que, si fue expulsión a Robin Le Normand ante el Villarreal, “también” lo es la tarjeta roja a Dean Huijsen.

“El árbitro ha ido a revisar las dos jugadas (una posible roja a ‘Cuti’ Romero, que se quedó en amarilla, y la expulsión de Huijsen en el penalti del 1-0) y ha decidido como ha decidido. Si ha sido expulsión la nuestra contra el Villarreal en su momento cuando hemos jugado como último hombre (en la segunda jornada a Robin Le Normand), ésta también ha sido. Si a lo mejor contra el Villarreal no expulsan al nuestro, a lo mejor no deberían haberlo expulsado. Son decisiones que ha tomado el árbitro”, dijo a ‘Dazn’.

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Oblak, que expuso que no hubo “nada serio” en el descanso en el enfrentamiento entre miembros de ambos equipos (“algunas distintas opiniones de cada equipo, pero no sabía que alguien había sido expulsado”, declaró), lamentó que ha sido “una pena” no haber sostenido su marco a cero, con el agobio final por el 2-1 del Real Madrid.

“Creo que hemos hecho un partido bastante bueno y al final les hemos dado vida en los últimos minutos. Es importante ganar. Un partido bastante completo y muy felices con los tres puntos, pero la Liga es larga. Sabemos que nos espera un camino largo, largo, largo… A seguir así, ganando puntos”, valoró.

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En su análisis de este inicio de curso, Oblak consideró que su equipo lo ha hecho “bastante bien con partidos muy complicado y muchos fuera de casa”, además de este domingo contra el Real Madrid. “Estamos ahí, tenemos que seguir en esta línea, seguir ganando partidos y al final de la temporada queremos estar arriba”, indicó.

Y habló del reencuentro de Julián Alvarez con la afición del Atlético: “Está que ha entrado, ha dado su máximo y al final, cuando un jugador da todo de sí mismo, cuando se esfuerza, estoy seguro que la afición lo va a apreciar y va a acabar siempre con aplausos”.

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“Estoy feliz de que Julián haya vuelto, que seguro que va a ir mejorando cada día, porque, como ha tenido un problema con una lesión, seguro que va a empezar a marcar goles también y todo lo que ha pasado en el verano se va a quedar en el olvido”, afirmó.