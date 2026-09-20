Partido opositor dice que Peña "avergüenza" a Paraguay por encuentro con Delcy Rodríguez

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Asunción, 20 sep (EFE).- El partido opositor paraguayo Patria Querida criticó este domingo la visita que el presidente de su país, Santiago Peña, hizo a la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que acordaron el inicio de un diálogo con miras a un eventual restablecimiento de relaciones diplomáticas, e indicó que el gobernante "avergüenza" a Paraguay.

"La reciente visita de Santiago Peña a la cara visible del régimen que subyuga a los venezolanos (...) dejó imágenes que dañan profundamente la reputación del pueblo paraguayo, siempre solidario con aquel pueblo, tan castigado por la cúpula político-militar que heredó Rodríguez", señaló la Conducción Ejecutiva de la formación política en un comunicado.

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Para el partido, que hace parte de la oposición minoritaria en el Congreso, "es repugnante" que el mandatario paraguayo "legitime sonriente a los verdugos de una nación amiga".

"A Santiago Peña lo conocemos de sobra en Paraguay. Es una persona sin principio alguno más que el de perseguir su beneficio personal. Los gravísimos daños institucionales y económicos que está causando al Paraguay, lastimosamente los está ampliando en su estrategia de acercamiento y amistad al chavismo venezolano", agregó Patria Querida, sin dar detalles.

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En ese sentido, expresó a "los hermanos venezolanos" que estas acciones "en nada representan" las "convicciones y deseos" del pueblo paraguayo.

"Y que nos causa una profunda vergüenza el actuar del presidente colorado Santiago Peña", concluyó.

Paraguay y Venezuela acordaron este sábado el inicio "de una nueva etapa de relacionamiento" tras la reunión entre Peña y Rodríguez, que, aseguraron, "sienta las bases de una dinamización progresiva y plena de las relaciones diplomáticas", según un comunicado suscrito por ambos Gobiernos.

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Rodríguez recibió en el palacio presidencial de Miraflores al mandatario paraguayo, quien hizo una escala en Caracas para una visita de trabajo y prosiguió posteriormente su viaje hacia Nueva York, donde participará de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

"Un saludo a todo el pueblo de Venezuela, muy contento de estar aquí", expresó Peña ante la prensa al salir junto a su esposa, Leticia Ocampos, y Rodríguez de la sede presidencial.

El mandatario dijo que fue una "hermosa reunión" y reiteró sentirse "feliz de estar aquí y de estar dialogando y uniendo al pueblo de Paraguay y al pueblo de Venezuela".

Caracas rompió relaciones con Asunción en enero de 2025 después de que Peña reconociera al opositor Edmundo González Urrutia como ganador de las presidenciales de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) -controlado por el chavismo- proclamó vencedor a Nicolás Maduro, quien permanece detenido en Nueva York luego de ser capturado en enero pasado durante una operación militar estadounidense en la capital venezolana.EFE

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