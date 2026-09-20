La Iglesia mexicana cuestiona los límites de la IA y propone su regulación

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Ciudad de México, 20 sep (EFE).- La Iglesia católica mexicana cuestionó este domingo los límites de la Inteligencia Artificial (IA) y propuso su regulación ante su veloz avance, al considerar que "interviene en decisiones que afectan el trabajo, la reputación, el acceso a servicios o los derechos de las personas".

"Mientras buscamos construir máquinas cada vez más capaces, debemos asegurarnos de no entregarles nuestra capacidad de discernir, asumir responsabilidades y decidir nuestro futuro", advirtió la Arquidiócesis mexicana en su editorial semanal Desde la Fe.

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La institución religiosa aseguró que "no mira con temor ni rechazo el desarrollo tecnológico", sin embargo, argumentó que "necesitamos reglas que permitan innovar y, al mismo tiempo, coloquen en el centro la dignidad humana".

En ese sentido, afirmó que "el verdadero progreso no puede medirse solo por aquello que una tecnología es capaz de hacer", sino también de "preguntarse a quién sirve, qué protege y qué clase de sociedad ayuda a construir".

El posicionamiento surge en medio de las advertencias de extrabajadores de gigantes tecnológicos, como Anthropic, OpenAI y Google, sobre el riesgo de que la IA pueda acabar con la humanidad.

En ese contexto, líderes tecnológicos como Sam Altman, de OpenAI, Elon Musk, de xAI, y Dario Amodei, de Anthropic, también han exigido más regulaciones, en una coincidencia poco habitual en el sector.

La Iglesia católica recordó que, en la encíclica Magnifica Humanitas, el papa León XIV destacó que "debe permanecer siempre la inteligencia humana, con su conciencia y su libertad, como aquella que oriente las innovaciones técnicas y determine responsablemente sus usos y sus límites".

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También apuntó que la regulación de la IA en México debe cuestionar las decisiones que quedan exclusivamente en manos del algoritmo.

Así como plantear quién es el responsable frente a un daño provocado por esta inteligencia o qué se hace cuando se pone en riesgo el trabajo, los derechos de autor, la verdad o la seguridad.

"México tiene, por tanto, la oportunidad de construir una regulación que no nazca del miedo a la tecnología, pero tampoco de una confianza ingenua en ella", concluyó.