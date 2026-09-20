Macron y Carney respaldan el acercamiento UE-Canadá en la única isla gala en Norteamérica

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París, 20 sep (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macon, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, escenificaron este domingo el acercamiento entre la Unión Europea y Canadá como receta a las "amenazas crecientes" a la soberanía de cada país, en un discurso pronunciado en la única posesión francesa en Norteamérica.

"Apoyamos la agenda de acercamiento en esta alianza de futuro" entre Canadá y la UE y el proyecto de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de que forme parte "de una comunidad política europea", aseguró Macron en San Pedro y Miquelón, un archipiélago francés situado a pocos kilómetros de la costa canadiense de Terranova.

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Lo hizo en una declaración conjunta junto a Carney, el primer jefe de Gobierno canadiense en visitar ese territorio francés de menos de 6.000 habitantes, pero que coloca a Francia en norteamérica.

El primer ministro canadiense sostuvo también ese acercamiento con Bruselas, que fundamentó en la visión común sobre los valores democráticos y la manera de afrontar las grandes crisis actuales, como el calentamiento climático, la desregulación comercial o los conflictos abiertos.

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Un mensaje conjunto que llega tras las constantes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la soberanía de Canadá a las que recientemente se han sumado otras a la de esta pequeña posesión francesa en norteamérica.

"Canadá y Francia tienen una misma mirada sobre el periodo que atravesamos. Somos dos grandes países independientes que quieren segur siéndolo, creemos en la democracia, el estado de derecho, el respeto al derecho internacional y al comercio libre y equitativo", sostuvo Macron.

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Frente a "las sacudidas que sufren nuestras sociedades", entre las que citó "amenazas a la soberanía", Carney apeló a "construir una nueva alianza" que cristalice en diferentes sectores, como la Inteligencia Artificial o el comercio y que "fortalecerá la resistencia colectiva para que puedan vivir como se elija, basándose en los valores compartidos".

Especial relevancia concedieron ambos mandatarios a los posibles intercambios en el terreno energético, en un momento en el que Canadá desarrolla nuevos proyectos de gas licuado y Europa busca nuevas fuentes de aprovisionamiento frente a los problemas que sufre Oriente Medio, que están encareciendo los precios de los combustibles.

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Carney apeló a una cooperación en el desarrollo de la IA entra ambos países que, dijo, lideran el desarrollo de esas tecnologías junto a Estados Unidos y China.

La visita de Carney a San Pedro y Miquelón tiene un elevado calado político y se produce después de que Trump publicara un mapa en el que ese archipiélago francés estaba cubierto por la bandera de Estados Unidos, a lo que Macron replicó defendiendo la soberanía francesa del territorio.

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El primer ministro canadiense reiteró esa soberanía sobre unas islas que se encuentran a apenas 19 kilómetros de sus costas y que desde 1992 tienen delimitados las aguas territoriales tras años de conflicto entre ambos países. EFE