Macron recibe a Carney en una isla francesa frente a Canadá para "reafirmar la soberanía"

Guardar

París, 20 sep (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibió este domingo al primer ministro de Canadá, Mark Carney, en la pequeña isla gala de San Pedro y Miquelón, situada frente a las costas canadienses de Terranova, una reunión con la que buscan "reafirmar la soberanía" tras las últimas declaraciones de Donald Trump.

"En un mundo en crisis, nuestra amistad es nuestra fuerza. Reafirmamos juntos nuestra soberanía, nuestra libertad para decidir y nuestra voluntad de construir un futuro de paz y prosperidad", escribió en la red social X Macron, junto a un vídeo en el que recibía al jefe del Gobierno canadiense en la escalerilla del pequeño avión que le llevó al archipiélago.

PUBLICIDAD

El presidente francés calificó de "histórica" la visita puesto que Carney se convierte en el primer jefe del Ejecutivo canadiense que pone pie en "esta tierra francesa de América del Norte".

La visita cobra también un papel especial después de que Trump publicara un mapa en el que San Pedro y Miquelón aparecía bajo bandera estadounidense.

"Es una evidencia para nosotros que es un territorio francés y un territorio unido a Francia. Está orgulloso de ser francés, como lo estamos nosotros", dijo el presidente galo este sábado a su llegada al archipiélago.

Ambos mandatarios también tratarán el acercamiento entre Canadá y la Unión Europea, propuesto por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante una visita de Carney a Estrasburgo, lo que desencadenó las amenazas de nuevos aranceles por parte de Trump.

PUBLICIDAD

Macron y Carney mantendrán un almuerzo de trabajo antes de pronunciar una esperada declaración común. EFE