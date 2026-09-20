Carlota Melendi se pronuncia sobre la polémica entre su padre y Dani Martín: "Creo que ellos se llevan bien"

18/09/2026 Carlota Melendi se pronuncia sobre la polémica entre su padre y Dani Martín. Carlota Melendi ha hablado sobre la polémica protagonizada recientemente por su padre y Dani Martín a raíz de las declaraciones del cantante sobre el papel de los coaches de 'La Voz'. Una controversia que llevó al artista asturiano a defender su labor en el programa y a reivindicar la responsabilidad que supone acompañar y orientar a quienes están comenzando su camino en la música. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Carlota Melendi ha hablado sobre la polémica protagonizada recientemente por su padre y Dani Martín a raíz de las declaraciones del cantante sobre el papel de los coaches de 'La Voz'. Una controversia que llevó al artista asturiano a defender su labor en el programa y a reivindicar la responsabilidad que supone acompañar y orientar a quienes están comenzando su camino en la música.

Preguntada por este desencuentro, la joven ha reconocido que no estaba al tanto de lo ocurrido. "No me he enterado", ha confesado antes de explicar cómo interpreta ella las palabras de su padre: "Sí, bueno, yo creo que mi padre lo vive de otra manera, creo que para él es ayudar e intentar guiar a personas que están intentando meterse en el mundo musical, lo verá de esa forma".

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La joven considera, además, que no cree que detrás de la respuesta de su padre hubiera intención de atacar personalmente al intérprete. "Tampoco creo que haya querido decir nada en contra de Dani, yo creo que ellos se llevan bien", ha asegurado. Eso sí, reconoce que las palabras pudieron no sentarle bien al cantante madrileño: "Claro, claro, nada, se llevarán bien, le habrá sentado mal el comentario, pero bueno, todos tenemos comentarios desafortunados y ya está, no pasa nada".

Al margen de esta cuestión familiar, la joven también ha hablado de su vida sentimental y ha dejado claro que, por ahora, no tiene ninguna intención de embarcarse en una relación. "Qué va, cero. Estoy además de cerrada, en banda, no quiero...", ha explicado entre risas. Y ha sido todavía más contundente al aclarar que su decisión va más allá de querer estar soltera: "No, pero ni soltera, o sea, estoy cerrada a todo. Ahora mismo no quiero hombres en mi vida, estoy muy tranquila".

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