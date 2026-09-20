Agencias

'La bola negra', de Los Javis, gana el premio del público de TIFF 2026

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Toronto (Canadá), 20 sep (EFE).- 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis, ganó este domingo el premio del público del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), uno de los galardones más prestigiosos de la muestra canadiense.

La película española, protagonizada por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González y Milo Quifes, y que cuenta también en su reparto con Penélope Cruz y Glenn Close, se impuso en la votación de los espectadores de la 51 edición del festival, que concluye este domingo. EFE

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