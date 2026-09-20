Kang in Lee y Giuliano levantan el Metropolitano

Guardar

Madrid, 20 sep (EFE).- El Coreano Kang In Lee y el argentino Giuliano Simeone levantaron de euforia al Metropolitano en una buena segunda parte de los rojiblancos en la que los dos jugadores fueron protagonistas y llevaron a su equipo a la victoria (2-1).

Así jugó el Atlético

PUBLICIDAD

Jan Oblak (6): Rechazó el único disparo ente los tres palos del Real Madrid en la primera mitad, un cañonazo de Güler desde unos 30 metros. No estuvo acertado en ese período en la salida de balón, ni en corto ni en largo. En la segunda mitad no tuvo mucho trabajo y resolvió bien. No es el responsable del tanto de Rudiger que acortó distancias.

Marc Pubill (7): Certero en defensa para defender los ataques del Real Madrid por su flanco y habitual en el ataque por el lado derecho del Atlético. Vio tarjeta amarilla en el minuto 36 por cortar en falta un contragolpe del rival con falta a Mbappe. Fue sustituido en el descanso por Koke.

PUBLICIDAD

'Cuti' Romero (5): No tuvo su tarde el argentino. Poco a poco se va haciendo con puesto en la defensa de Simeone. Tiene jerarquía y carácter y es muy respetado por los rivales, pero debe limar algún despeje en falso que generan provocan acciones de peligro del rival. No estuvo seguro. Un error suyo pudo haber significado el 2-1 antes del tanto de Rudiger. En el minuto 38 vio tarjeta amarilla por una acción con Bellingham en la que el árbitro, Miguel Angel Ortíz, le enseñó primero la cartulina al inglés y luego rectificó. Fue sustituido por Le Normand en el minuto 87.

David Hancko (7): Buen partido del central. Sin muchos problemas en defensa en la primera mitad y protagonista en los ataques del Atlético. Magnífico su pase desde 30 metros a Giuliano en el penalti que dio lugar al 1-0 del Atlético.

PUBLICIDAD

Alejandro Grimaldo (5): Intervino poco en ataque porque el Atlético volcó su juego en la primera mitad por el lado derecho, aunque se movió también por el centro y se mostró activo, pero muy poco eficaz Anotó de penalti el 1-0 del Atlético con un disparo raso y ajustado con la zurda, como la había hecho ante el Osasuna. El Atlético tiene en él un buen lateral y un gran lanzador de faltas máximas.

Marcos Llorente (6): En el centro del campo en las labores ofensivas y replegado a la banda derecha en tareas defensivas. La salida de Koke por Pubill en la segunda mitad le llevó al lateral derecho, donde no sufrió en exceso.

PUBLICIDAD

Johnny Cardoso (5): Venía de un muy buen partido el pasado miércoles ante Osasuna. Ante el Real Madrid no logró darle fluidez a la salida de balón del Atlético y erró en algunos pases.

Giuliano Simeone (8): Protagonista del partido por sus incursiones por la banda derecha en la primera mitad. A poco de comenzar la segunda provocó el penalti y la expulsión de Huijsen que dio lugar al 1-0 de Grimaldo. Asistió a Jonathan David en el segundo tanto del Atlético. Incansable como siempre, fue un incordio para el Real Madrid.

PUBLICIDAD

Kang in Lee (8): En la misma buena línea que lleva durante este inicio de temporada. Hábil, atrevido, veloz. También ayuda en tareas defensivas. Protagonista en el segundo tanto del Atlético con su pase a Giuliano. Fue sustituido por Huljmand en el minuto 87

Álex Baena (6): Mantuvo un pique con Guler casi desde el comienzo del partido, cuando en el minuto 4 el árbitro le perdonó la tarjeta amarilla por una dura entrada al turco. Le sobran esas acciones y, aunque poco a poco se fue entonando, no es aún el Baena que es con la selección española. Lookman entró por él en el minuto 66.

PUBLICIDAD

Jonathan David (7): Tres partidos y tres goles para el canadiense. No se le puede pedir más. Le falta adaptación en el engranaje rojiblanco, pero está en el lugar que debe para anotar. Se perfila como una pieza importante en la plantilla rojiblanca.

--------

Koke (6): Entró en la segunda mitad en lugar de Pubill. Aportó criterio y tranquilidad al juego rojiblanco, especialmente cuando su equipo ya llevaba el marcador a favor.

Julián Alvarez (6): Salió por Jonathan David en el minuto 60. Tenía pactado con Simeone que jugaría 30 minutos. La bronca del público en su salida fue monumental, pero luego no se le pitó, incluso se le ovacionó tras un disparo a la puerta de Courtois y después de una buena internada por la banda izquierda. También sus compañeros le aplaudieron sus acciones desde el césped. El público le ha comenzado a perdonar su desplante del verano por sus deseos públicos de marcharse al Barcelona.

PUBLICIDAD

Lookman (5): Entró en el campo en lugar de Baena en el minuto 66. Ha perdido el sitio en la titularidad rojiblanca. Controla bien los balones pero le cuesta mucho irse de sus rivales.

Huljmand (sc): Entró en el campo en el minuto 87

Le Normand (sc): Salió al césped en el minuto 87.