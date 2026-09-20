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Iván Fresneda, convocado por Luis de la Fuente para la Nations League

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El seleccionador español masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha convocado a Iván Fresneda, jugador del Sporting de Portugal, para disputar las primeros cuatro partidos de la fase de grupos de la Nations League 2026-27, ocupando el hueco dejado por Pedro Porro tras lesionarse en un reciente partido con su equipo, el Tottenham Hotspur.

"El lateral derecho madrileño deberá incorporarse a la concentración de la selección española absoluta, que empezará el martes 22 de septiembre a las 13:00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas", informó este domingo la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

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"Inicialmente, el futbolista internacional había sido convocado por David Gordo para jugar con la sub-21", añadió la primera nota de prensa. Luego la RFEF detalló en otro texto la llamada de Ángel Ortiz, del Real Betis Balompié, por parte de David Gordo para reemplazar a Fresneda.

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