Agencias

Investigan la muerte por envenenamiento de diez leones en Tanzania

Imagen CW54TFSBX5G6XCEBXPDIH4NYSI
Guardar

La Autoridad de Conservación de la Zona de Ngorongoro ha anunciado una investigación sobre las causas de la muerte de diez leones en el área de Nduto, condado de Endulen, que han fallecido al parecer tras ingerir comida envenenada.

Un portavoz de la Autoridad, Hamis Dambaya, ha explicado que las primeras pesquisas apuntan a que los diez animales murieron el viernes, 18 de septiembre.

PUBLICIDAD

"Las autoridades han abierto una minuciosa investigación forense para determinar las causas y los responsables de este incidente. Se publicará más información cuando la investigación haya concluido", ha indicado.

Los cuerpos sin vida de los leones fueron descubiertos el 18 de septiembre.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ministro sirio defiende subida de precios de combustible pese a multitudinarias protestas

Infobae

Benjamín Naishtat reivindica la "argentinidad" de Glaxo y carga contra Milei por "inviabilizar" producciones

Benjamín Naishtat reivindica la "argentinidad" de Glaxo y carga contra Milei por "inviabilizar" producciones

Miguel Rothschild convierte el Río de la Plata en belleza y tragedia en la Bienal de Lyon

Infobae

El Niño dispara los termómetros en el Caribe colombiano y amenaza a la población y el agua

Infobae

Trump abre la puerta a reunirse con el presidente de Irán en Nueva York

Trump abre la puerta a reunirse con el presidente de Irán en Nueva York