Agencias

Uruguay pasa a la repesca para el Grupo Mundial I de Copa Davis al vencer 3-0 a Estonia

Guardar

Montevideo, 19 sep (EFE).- Uruguay se clasificó a la repesca para ingresar al Grupo Mundial I de la Copa Davis tras lograr este sábado una ventaja de 3-0 en la serie contra Estonia luego del triunfo en el partido de dobles de Ariel Behar y Francisco Llanes ante Markus Molder y Kristjan Tamm por 6-4 y 7-5.

Esta victoria dio por finalizada la eliminatoria jugada en el Círculo de Tenis de Montevideo, ya que el equipo suramericano se hizo inalcanzable.

PUBLICIDAD

El viernes, Joaquín Aguilar y Franco Roncadelli ganaron sus respectivos encuentros con los que Uruguay tomó ventaja de 2-0.

En el primero, Aguilar (389 en el ránking de la ATP) se impuso por 6-2 y 6-1 a Markus Molder (844 ATP). En el segundo, Roncadelli (261 ATP) derrotó a Kristjan Tamm (1.095 ATP) por 6-4 y 6-2.

Tras esta victoria, el equipo uruguayo capitaneado por Ariel Behar jugará la fase de repesca en febrero de 2027 con el objetivo de conseguir el ascenso definitivo al Grupo Mundial I.

El oponente de Uruguay se definirá en un sorteo que se realizará la próxima semana, en el que se cruzarán las naciones ganadoras del Grupo Mundial II con los países que perdieron sus series del Grupo Mundial I.

Entre las selecciones que también disputarán esta repesca se encuentran países como Colombia, Suiza, Kazajistán, Finlandia, República Dominicana, Eslovenia, Túnez, Rumania, Líbano, Bulgaria, China y Luxemburgo. EFE

(foto)

Últimas Noticias

Peña confirma el inicio del diálogo para restablecer relaciones entre Paraguay y Venezuela

Infobae

Naomi Watts recoge el Premio Donostia y reivindica el "cambio de relato": "Necesitamos vernos reflejadas"

Naomi Watts recoge el Premio Donostia y reivindica el "cambio de relato": "Necesitamos vernos reflejadas"

Delcy Rodríguez recibe en Caracas al presidente de Paragua para avanzar en la "normalización" de relaciones

Delcy Rodríguez recibe en Caracas al presidente de Paragua para avanzar en la "normalización" de relaciones

Bolivia exhibe más de 30 aeronaves que marcaron la historia de su Fuerza Aérea

Infobae

Aaron Judge vuelve a la lista de lesionados y deja en el aire su presencia en los playoffs

Infobae