La Policía Nacional investiga la muerte violenta de una mujer en Leganés (Madrid)

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La Policía Nacional está investigando la muerte violenta de una mujer en Leganés (Madrid), en lo que es el segundo caso de muerte con signos de violencia en la región este sábado tras el ocurrido en Arganzuela.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:15 horas, cuando se recibió llamada del 091, alertando de que un hombre, que había entrado en el domicilio de su hija, había encontrado el interior "muy revuelto", pensando que quizá habían entrado a robar, según ha informado la Policía Nacional a Europa Press.

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Una vez personados los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano en el domicilio, han hallado a una mujer fallecida con signos de violencia y un cuchillo con lo que parecen ser restos de sangre.

Hasta el lugar se ha desplazado el Grupo de Delitos Violentos de Policía Científica y el Grupo VI de Homicidios, quienes se están haciendo cargo de la investigación.

Este suceso se une a la detención también hoy de un hombre de 85 años por la muerte violenta de su exnuera de 47 años en una vivienda de la calle Ferrocarril, 30, del distrito de Arganzuela.

El aviso fue recibido a las 11 horas y a la llegada de los sanitarios del Summa112 al domicilio confirmaron el fallecimiento de la mujer que presentaba señales de estrangulamiento.